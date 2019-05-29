Энергетики провели рейды по квартирам неплательщиков

просмотров: 73

Поквартирные рейды - одна из самых результативных мер воздействия. Так, на следующий день после наложения ареста имущества один из неплательщиков погасил всю сумму долга – 71 тысячу рублей.С начала текущего года сотрудники Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» и службы судебных приставов провели 32 совместных рейда по квартирам должников за тепловую энергию. Вынесено- 18 постановлений о наложении ареста на имущество неплательщиков на сумму 1 577 000 рублей.На сегодняшний день физические лица задолжали Саратовскому филиалу более 1 миллиарда рублей, из них более 600 миллионов рублей по Саратову, около 400 миллионов рублей по Балакову и 168 – по Энгельсу. Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» максимально стремится решить проблему образовавшейся задолженности со своими клиентами в досудебном порядке. В случае нежелания погашать долги энергетики обращаются в суд.