Саратовская студентка завоевала титул "Мисс РАНХиГС"
28 мая в Санкт-Петербурге состоялся конкурс «Мисс Президентская Академия – 2019» среди победительниц конкурсов в филиалах РАНХиГС.
Это ежегодный всероссийский конкурс красоты, таланта и интеллекта между победительницами внутривузовских конкурсов в филиалах РАНХиГС. Самое ожидаемое событие весны – «Мисс Президентская Академия» – проводится с 2011 года, вновь и вновь собирая на одной сцене самых ярких представительниц филиалов РАНХиГС.
В этом году конкурс принимает Северная столица – Санкт-Петербург и Северо-Западный институт управления. 12 самых прекрасных девушек будут бороться за корону победительницы самого большого вуза страны. 28 мая конкурс завершится красочным шоу, которое поможет ответить на вопрос: «А кто же она – мисс РАНХиГС? Кто же – #онаПрезидентскаяАкадемия?».
По итогам конкурсных испытаний, студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Елизавета Горбатенко признана самой красивой девушкой среди филиалов Президентской академии.