Крупные инвесторы проекта Tkeycoin окажут существенное влияние на рост активов компании
Активы компании TKEY DMCC после выхода на биржи российской криптовалюты Tkeycoin могут значительно увеличиться.
Существенное влияние на это могут оказать крупные инвесторы. В апреле руководители TKEY выступили перед депутатами из 42 стран на Азиатской Парламентской Ассамблее и презентовали свои инновационные технологические решения. Ряд участников престижного форума проявили заинтересованность в цифровизации экономики, которая будет способствовать развитию свободной торговли, и выразили готовность оказать проекту поддержку.
Участие государственных инвесторов в проекте позитивно скажется на цене монеты, которая, считают эксперты, может стремительно вырасти в первую неделю после листинга и дойти до отметки $7. Оптимистические ожидания основываются на релизе новых продуктов на базе Tkeycoin, устойчивом развитии компании и успешном запуске сети.
TKEY DMCC сообщает о скором завершении экспертизы цифровой финансовой экосистемы (ЦФЭ) Tkeycoin. Это значит, что быстрые платежи будут проводиться на более высоком технологическом уровне, обеспечивая криптовалюте перспективы стать значимой частью глобальной цифровой экономики.