Крупные инвесторы проекта Tkeycoin окажут существенное влияние на рост активов компании

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Существенное влияние на это могут оказать крупные инвесторы. В апреле руководители TKEY выступили перед депутатами из 42 стран на Азиатской Парламентской Ассамблее и презентовали свои инновационные технологические решения. Ряд участников престижного форума проявили заинтересованность в цифровизации экономики, которая будет способствовать развитию свободной торговли, и выразили готовность оказать проекту поддержку.Участие государственных инвесторов в проекте позитивно скажется на цене монеты, которая, считают эксперты, может стремительно вырасти в первую неделю после листинга и дойти до отметки $7. Оптимистические ожидания основываются на релизе новых продуктов на базе Tkeycoin, устойчивом развитии компании и успешном запуске сети.TKEY DMCC сообщает о скором завершении экспертизы цифровой финансовой экосистемы (ЦФЭ) Tkeycoin. Это значит, что быстрые платежи будут проводиться на более высоком технологическом уровне, обеспечивая криптовалюте перспективы стать значимой частью глобальной цифровой экономики.