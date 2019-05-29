29 Мая 2019 СРЕДА
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16:38 | 29 мая
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15:55 | 29 мая
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15:00 | 29 мая
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14:05 | 29 мая
В XXX Всемирной летней Универсиаде примут участие саратовские спортсмены
13:07 | 29 мая
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
12:05 | 29 мая
Энергетики провели рейды по квартирам неплательщиков
11:08 | 29 мая
Саратовская студентка завоевала титул "Мисс РАНХиГС"
10:19 | 29 мая
Автобусы 11 маршрута проверили сотрудники «Транспортного управления»
09:29 | 29 мая
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Автобусы 11 маршрута проверили сотрудники «Транспортного управления»

Новости


Вчера, 28 мая, специалисты контрольно-ревизионного отдела МКУ «Транспортное управление» провели проверку автобусов 11 маршрута «пос. Солнечный – Музейная пл».

Всего было осмотрено 42 автобуса большой вместимости. Замечания вызвали 5 автобусов: было выявлено неудовлетворительное состояние полов транспортных средств, обивки сидений, мусор в салоне.

По выявленным нарушениям было подготовлено требование об их устранении в адрес перевозчика.