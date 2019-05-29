Автобусы 11 маршрута проверили сотрудники «Транспортного управления»
Вчера, 28 мая, специалисты контрольно-ревизионного отдела МКУ «Транспортное управление» провели проверку автобусов 11 маршрута «пос. Солнечный – Музейная пл».
Всего было осмотрено 42 автобуса большой вместимости. Замечания вызвали 5 автобусов: было выявлено неудовлетворительное состояние полов транспортных средств, обивки сидений, мусор в салоне.
По выявленным нарушениям было подготовлено требование об их устранении в адрес перевозчика.