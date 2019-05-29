1 июня станет для юных посетителей саратовского исторического парка «Россия — моя история» Днем открытых дверей

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В этот день в его стенах детей и подростков будут ждать многочисленные интерактивы — увлекательные игры, приключенческие квесты и самые интересные тематические экскурсии!В День защиты детей команда парка предложит своим посетителям — и детям, и сопровождающим их взрослым — сыграть в лучшие настольные и подвижные игры 1990-х. Игровая программа начнется в 11.00.В 15:00 гостям парка предложат переместиться на площадку под открытым небом — для участия в конкурсе рисунка на асфальте «Я и мои друзья». Принять участие в конкурсе можно будет до 17:00.Также, для детей и взрослых 1 июня в парке будут проводиться увлекательные тематические экскурсии.