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1 июня станет для юных посетителей саратовского исторического парка «Россия — моя история» Днем открытых дверей

Новости
1 июня станет для юных посетителей саратовского исторического парка «Россия — моя история» Днем открытых дверей

1 июня юные гости, все, кому еще не исполнилось 18, смогут посетить экспозиции Исторического парка бесплатно.

В этот день в его стенах детей и подростков будут ждать многочисленные интерактивы — увлекательные игры, приключенческие квесты и самые интересные тематические экскурсии!

В День защиты детей команда парка предложит своим посетителям — и детям, и сопровождающим их взрослым — сыграть в лучшие настольные и подвижные игры 1990-х. Игровая программа начнется в 11.00.

В 15:00 гостям парка предложат переместиться на площадку под открытым небом — для участия в конкурсе рисунка на асфальте «Я и мои друзья». Принять участие в конкурсе можно будет до 17:00.

Также, для детей и взрослых 1 июня в парке будут проводиться увлекательные тематические экскурсии.