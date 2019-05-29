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Областной театр оперетты приглашает на премьеру спектакля "Собака на сене"

Новости


31 мая 2019 года в 18.00 Саратовский областной театр оперетты представляет премьеру мюзикла Г. Гладкова «Собака на сене».

В основе сюжета – знаменитая одноименная комедия испанского драматурга Лопе де Вега. Музыкальная основа спектакля отчасти знакома российским зрителям по фильму режиссера Яна Фрида, музыка к которому была написана Геннадием Гладковым. Однако театральное воплощение во многом отличается от художественной киноленты, кроме того в спектакле присутствует целый ряд музыкальных номеров, написанных композитором именно для постановки мюзикла как отдельного произведения.

Комедия «Собака на сене» написана в самом начале 17 века. По словам советского литературоведа Захария Плавскина, «несмотря на принадлежность к жанру комедии, она является драмой, в которой два любящих друг друга человека разделены…барьерами, созданными обществом». Благодаря современной постановке, узнаваемой музыке, блестящему тексту перевода Михаила Донского, спектакль оказывается абсолютно актуальным и созвучным сегодняшнему времени. То, что четыре столетия спустя нам понятны чувства героев, мы способны представить обстоятельства пьесы как вполне современные, а удивительные метаморфозы любви не кажутся нам чем-то надуманным – самое яркое подтверждение того, что настоящее искусство не имеет возраста.

Постановка осуществлена в рамках федерального проекта «Культура малой родины». В главных ролях заняты Елена Комиссарова, Артур Мухаметдинов, Юлия Боборыко, Роман Каляев. Режиссёр-постановщик Александр Прасолов.