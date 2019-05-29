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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В областном киновидеоцентре саратовцев ждет "Театральное закулисье"

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В областном киновидеоцентре саратовцев ждет "Театральное закулисье"

С 10 по 14 июня на летней площадке учреждения будут проходить игровые мероприятия, посвященные Году театра в России.

Саратовский областной методический киновидеоцентр приглашает отдыхающих на летних пришкольных площадках детей на традиционную летнюю кинопрограмму.

Юных зрителей ждут игровые мероприятия на свежем воздухе и показ новых анимационных и художественных фильмов.

Откроет программу летней кампании мероприятие «Праздник дружбы» с танцами, играми и соревнованиями. С 3 по 7 июня гости площадки будут заряжаться позитивным настроением на предстоящие каникулы, учиться помогать друг другу и поддерживать командный дух.

А с 10 по 14 июня всех юных гостей киновидеоцентра ждет погружение в «Театральное закулисье». Новая игровая программа посвящена Году театра в России. Участники мероприятий в интерактивной форме узнают о том, где и когда появился первый театр, что такое театральная труппа, попробуют себя в роли художественных руководителей и даже самостоятельно поставят небольшой спектакль.

Во второй половине месяца (17-21 июня) воспитанники летних пришкольных площадок совершат увлекательное путешествие по «муравьиным тропам» с рюкзаками и прочими атрибутами активных туристов.

Завершится летняя игровая кампания самым настоящим «Бумажным бумом»!На этом мероприятии ребята смогут проявить творческие навыки и вдоволь «похулиганить»: сложить и запустить самолетики, покидаться мячиками из бумаги, изобразить из газет форму для капитанов своих команд и многое другое.

Стоимость билета на участие в игровом мероприятии с просмотром фильма составляет 110 руб./чел. на площадке областного киновидеоцентра (ул. Рижская, 1) и 120 руб./чел. на площадке образовательного учреждения.