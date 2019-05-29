В Саратове выбрали Профи XXI века
На базе Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса прошел очный этап VII регионального конкурса для молодых педагогов «Профи XXI века», - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Конкурс проводился в два этапа (заочный, очный). В заочном этапе конкурса приняло участие 24 молодых педагога из 21 профессиональной образовательной организации области.
По итогам результатов конкурсного испытания заочного этапа (методической разработки) в финал конкурса вышло 6 участников, которые продемонстрировали жюри яркие самопрезентации и провели учебные занятия.
По итогам конкурса победителем VII регионального конкурса для молодых педагогов «Профи XXI века» стала Екатерина Петрова, преподаватель математики Вольского педагогического колледжа им. Ф.И. Панферова. Второе место заняла Светлана Константинова, преподаватель химии и биологии Вольского педагогического колледжа им. Ф.И. Панферова. Диплом III степени награждена Татьяна Котова, преподаватель специальных дисциплин Саратовского техникума промышленных технологий и автомобильного сервиса.
Согласно соглашению между Саратовской областной организацией профессионального союза и министерством образования Саратовской области для победителя и призеров (2 и 3 место) предусматривается особая форма аттестации в целях установления квалификационной категории.