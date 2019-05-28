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В Саратове состоялась областная спартакиада молодежи допризывного возраста

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На стадионе «Локомотив» г. Саратова состоялась областная спартакиада молодежи допризывного возраста, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Общее руководство организацией спартакиады осуществлялось министерством молодёжной политики и спорта области и министерством образования области.

100 участников в составе 9 команд, представляющих муниципальные районы и город Саратов, соревновались в беге на 100 м, подтягивании на перекладине, стрельбе из пневматической винтовки, прыжках в длину с места, разборке и сборке автомата, строевой подготовке в составе команды, поднимании туловища из положения лежа на спине.

В общекомандном зачёте победителем спартакиады стала команда Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума г. Балаково, вернувшая в Балаковский район переходящий кубок военного комиссариата области. Второе место заняла гимназия № 5 г. Саратов. На третьем месте – лицей № 2 г. Саратов.