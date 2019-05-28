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На Всероссийской выставке высоко оценили овец и коз племенных заводов Саратовской области

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На Всероссийской выставке высоко оценили овец и коз племенных заводов Саратовской области

С 22 по 25 мая на территории ДОЦ им. А.С. Пушкина Приволжского района Астраханской области состоялась юбилейная 20-я Российская выставка племенных овец и коз.

В работе выставки приняли участие свыше 90 племенных хозяйств, специализирующихся на разведении овец и коз из 25 регионов России.

На выставке были представлены породы овец тонкорунного, полутонкорунного, грубошерстного и мясомолочного направлений продуктивности, а также пуховые и молочные козы. Всего было завезено более 400 голов животных. Так же были представлены лошади, верблюды, буйволы, быки мясных пород и аквакультура.

Саратовскую область представляли два хозяйства. Племенной завод ЗАО «Красный партизан» Новоузенского района с поголовьем овец кавказской породы. По итогам выставки основной и ремонтный бараны награждены золотыми медалями, дипломами I степени и Кубком за участие. Племенной репродуктор ООО ПР «Сельхозсервис» Новоузенского района с поголовьем овец эдильбаевской породы. По итогам выставки основной и ремонтный бараны награждены бронзовыми медалями, дипломами III степени и Кубком за участие.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в работе Почетными грамотами министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждены главный зоотехник ЗАО «Красный партизан» Насыхов Тауфик Маратович и зоотехник ООО ПР «Сельхозсервис» Айткалиев Сариккали.