На Всероссийской выставке высоко оценили овец и коз племенных заводов Саратовской области

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В работе выставки приняли участие свыше 90 племенных хозяйств, специализирующихся на разведении овец и коз из 25 регионов России.На выставке были представлены породы овец тонкорунного, полутонкорунного, грубошерстного и мясомолочного направлений продуктивности, а также пуховые и молочные козы. Всего было завезено более 400 голов животных. Так же были представлены лошади, верблюды, буйволы, быки мясных пород и аквакультура.Саратовскую область представляли два хозяйства. Племенной завод ЗАО «Красный партизан» Новоузенского района с поголовьем овец кавказской породы. По итогам выставки основной и ремонтный бараны награждены золотыми медалями, дипломами I степени и Кубком за участие. Племенной репродуктор ООО ПР «Сельхозсервис» Новоузенского района с поголовьем овец эдильбаевской породы. По итогам выставки основной и ремонтный бараны награждены бронзовыми медалями, дипломами III степени и Кубком за участие.За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в работе Почетными грамотами министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждены главный зоотехник ЗАО «Красный партизан» Насыхов Тауфик Маратович и зоотехник ООО ПР «Сельхозсервис» Айткалиев Сариккали.