Энгельсские гимназисты победили во Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами»
В Общественной палате РФ состоялась церемония награждения победителей третьего Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами», организованного Национальной родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей совместно с Академией инновационного образования и развития при поддержке Министерства просвещения РФ и Общественной палаты РФ.
Целью конкурса стало привлечение внимания детей к официальному государственному символу Российской Федерации, осмысление его содержания и формирование патриотизма юных граждан страны.
В конкурсе приняло участие почти 800 детей из 51 региона России, в том числе в номинации «Мульт-объяснение» была представлена работа учеников гимназии 8 г. Энгельса, занимающихся в мультстудии «Пластилин».
Учащиеся создали мультфильм «От южных морей до полярного края...» под кураторством руководителя регионального отделения Национальной родительской ассоциации Натальи Кривенцовой. В мультфильме школьники объяснили смысл слов второго куплета Гимна России и с любовью рассказали о морях в России, насколько уникальны, богаты, красивы и необъятны просторы Родины.
Гимназисты получили диплом победителя и ценные призы.