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Энгельсские гимназисты победили во Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами»

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В Общественной палате РФ состоялась церемония награждения победителей третьего Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами», организованного Национальной родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей совместно с Академией инновационного образования и развития при поддержке Министерства просвещения РФ и Общественной палаты РФ.

Целью конкурса стало привлечение внимания детей к официальному государственному символу Российской Федерации, осмысление его содержания и формирование патриотизма юных граждан страны.

В конкурсе приняло участие почти 800 детей из 51 региона России, в том числе в номинации «Мульт-объяснение» была представлена работа учеников гимназии 8 г. Энгельса, занимающихся в мультстудии «Пластилин».

Учащиеся создали мультфильм «От южных морей до полярного края...» под кураторством руководителя регионального отделения Национальной родительской ассоциации Натальи Кривенцовой. В мультфильме школьники объяснили смысл слов второго куплета Гимна России и с любовью рассказали о морях в России, насколько уникальны, богаты, красивы и необъятны просторы Родины.

Гимназисты получили диплом победителя и ценные призы.