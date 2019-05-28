Когда необходимо менять шины на летние: рекомендации KAMA TYRES
Чем температура окружающей среды выше шанс потери шипов, протектор стирается быстрее и становится мягче, т.е. снижаются его эксплуатационные характеристики. Поэтому специалисты советуют не затягивать с переобувкой автомобиля. Специалисты KAMA TYRES рассказали о том, как правильно хранить и выбирать шины, и где их лучше хранить до следующей зимы.
Согласно техническому регламенту Таможенного союза недопустима эксплуатация шипуемых шин с июня по август. Рекомендуемый период для сезонной смены перед летом – с марта по май, а перед зимой – с сентября по ноябрь. После шиномонтажа обязательно проверьте давление в шинах.
Хранить шины лучше в темном, прохладном и хорошо проветриваемом помещении, подальше от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Желательно раз в месяц переворачивать шины, меняя зону опоры.
При выборе типоразмера обращайте внимание на рекомендации производителя автомобиля, а при выборе модели – на условия эксплуатации.
«В модельном ряде бренда Viatti представлены шины как для городских условий, так и автомобилей, передвигающихся в основном по бездорожью и категории SUV. Наша продукция отвечает всем требованиям и сохраняет отличные сцепные свойства в разных погодных условиях, обеспечивает комфорт, безопасность и уверенность на дороге, а также отличается выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте», – рассказывает Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».
Торговый дом «Кама» является генеральный дистрибьютор продукции шинного комплекса KAMA TYRES.
Источник: https://www.tver.kp.ru/daily/26972/4029701/