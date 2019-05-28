28 Мая 2019 ВТОРНИК
Новости
14:29 | 28 мая
В Саратове выбрали Профи XXI века
13:30 | 28 мая
В Саратове состоялась областная спартакиада молодежи допризывного возраста
12:39 | 28 мая
На Всероссийской выставке высоко оценили овец и коз племенных заводов Саратовской области
11:49 | 28 мая
Энгельсские гимназисты победили во Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами»
10:48 | 28 мая
В администрации Саратова обсудили вопрос комплексного благоустройства города
10:22 | 28 мая
Когда необходимо менять шины на летние: рекомендации KAMA TYRES
10:02 | 28 мая
В Саратове идет подготовка к региональному выпускному "Роза ветров"
09:10 | 28 мая
В Историческом парке - «Картинки путешественника «Не за тридевять земель»
18:33 | 27 мая
Российские сыроделы представят свою продукцию на Mondial du Fromage 2019 во Франции
18:00 | 27 мая
Артисты Саратовской Академоперы отправились на гастроли в рамках Театрального марафона
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Когда необходимо менять шины на летние: рекомендации KAMA TYRES

Новости
Когда необходимо менять шины на летние: рекомендации KAMA TYRES


Чем температура окружающей среды выше шанс потери шипов, протектор стирается быстрее и становится мягче, т.е. снижаются его эксплуатационные характеристики. Поэтому специалисты советуют не затягивать с переобувкой автомобиля. Специалисты KAMA TYRES рассказали о том, как правильно хранить и выбирать шины, и где их лучше хранить до следующей зимы.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза недопустима эксплуатация шипуемых шин с июня по август. Рекомендуемый период для сезонной смены перед летом – с марта по май, а перед зимой – с сентября по ноябрь. После шиномонтажа обязательно проверьте давление в шинах.

Хранить шины лучше в темном, прохладном и хорошо проветриваемом помещении, подальше от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Желательно раз в месяц переворачивать шины, меняя зону опоры.

При выборе типоразмера обращайте внимание на рекомендации производителя автомобиля, а при выборе модели – на условия эксплуатации.

«В модельном ряде бренда Viatti представлены шины как для городских условий, так и автомобилей, передвигающихся в основном по бездорожью и категории SUV. Наша продукция отвечает всем требованиям и сохраняет отличные сцепные свойства в разных погодных условиях, обеспечивает комфорт, безопасность и уверенность на дороге, а также отличается выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте», – рассказывает Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Торговый дом «Кама» является генеральный дистрибьютор продукции шинного комплекса KAMA TYRES.

Источник: https://www.tver.kp.ru/daily/26972/4029701/