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В администрации Саратова обсудили вопрос комплексного благоустройства города

Новости
В администрации Саратова обсудили вопрос комплексного благоустройства города

Вчера в администрации города Саратова обсудили ход работ по ремонту дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В совещании при главе города Михаиле Исаеве приняли участие заместитель главы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко, представители комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта и руководители районных администраций Саратова.

«Мы делаем дороги в рамках национального проекта, но внимание нужно уделять не только асфальтовому покрытию, но и комплексному благоустройству. Это - и снятие земляного излишка с бортов, и покраска бортового камня, световых опор, и приведение в порядок остановок. Нужно подходить к вопросу комплексно», — подчеркнул глава города.

Как отметил директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов, в настоящее время прорабатываться вопрос высадки крупномерных деревьев на территории города. По завершении юридических вопросов можно будет приступить к озеленению.

Также обсудили передачу дорог 3, 4, 5 категорий в ведение районных администраций. Михаил Исаев дал поручение профильному комитету городской администрации совместно с главами районных администраций в ближайшее время доработать этот вопрос и определить сроки и условия процедуры.

Сообщает пресс-служба мэра.