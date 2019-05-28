В администрации Саратова обсудили вопрос комплексного благоустройства города

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В совещании при главе города Михаиле Исаеве приняли участие заместитель главы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко, представители комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта и руководители районных администраций Саратова.«Мы делаем дороги в рамках национального проекта, но внимание нужно уделять не только асфальтовому покрытию, но и комплексному благоустройству. Это - и снятие земляного излишка с бортов, и покраска бортового камня, световых опор, и приведение в порядок остановок. Нужно подходить к вопросу комплексно», — подчеркнул глава города.Как отметил директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов, в настоящее время прорабатываться вопрос высадки крупномерных деревьев на территории города. По завершении юридических вопросов можно будет приступить к озеленению.Также обсудили передачу дорог 3, 4, 5 категорий в ведение районных администраций. Михаил Исаев дал поручение профильному комитету городской администрации совместно с главами районных администраций в ближайшее время доработать этот вопрос и определить сроки и условия процедуры.Сообщает пресс-служба мэра.