В Саратове идет подготовка к региональному выпускному "Роза ветров"
В Саратове идет подготовка к региональному выпускному "Роза ветров".
Планируется, что участниками праздничного мероприятия станут более 10 тысяч вчерашних школьников. На Театральной площади их ждет яркое, незабываемое шоу.
10 лучших классных руководителей области будут награждены премией «Признание». Сейчас проходит отбор конкурсных заявок. Среди главных критериев – наличие наград по профилю классного руководителя, качество обучения классного коллектива по результатам годовых оценок, количество выпусков, участие класса и его результативность на этапах Всероссийской олимпиады школьников, конкурсах, соревнованиях, фестивалях. Награждение «лучших из лучших» пройдет на сцене Саратовского театра юного зрителя имени Ю.П. Киселёва.
Особое внимание во время фестиваля будет уделено обеспечению безопасности школьников (как на мероприятии на Театральной площади, так и во время доставки их из районов области и обратно).