28 Мая 2019 ВТОРНИК
Новости
14:29 | 28 мая
В Саратове выбрали Профи XXI века
13:30 | 28 мая
В Саратове состоялась областная спартакиада молодежи допризывного возраста
12:39 | 28 мая
На Всероссийской выставке высоко оценили овец и коз племенных заводов Саратовской области
11:49 | 28 мая
Энгельсские гимназисты победили во Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами»
10:48 | 28 мая
В администрации Саратова обсудили вопрос комплексного благоустройства города
10:22 | 28 мая
Когда необходимо менять шины на летние: рекомендации KAMA TYRES
10:02 | 28 мая
В Саратове идет подготовка к региональному выпускному "Роза ветров"
09:10 | 28 мая
В Историческом парке - «Картинки путешественника «Не за тридевять земель»
18:33 | 27 мая
Российские сыроделы представят свою продукцию на Mondial du Fromage 2019 во Франции
18:00 | 27 мая
Артисты Саратовской Академоперы отправились на гастроли в рамках Театрального марафона
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Саратове идет подготовка к региональному выпускному "Роза ветров"

Новости
В Саратове идет подготовка к региональному выпускному "Роза ветров"

В Саратове идет подготовка к региональному выпускному "Роза ветров".

Планируется, что участниками праздничного мероприятия станут более 10 тысяч вчерашних школьников. На Театральной площади их ждет яркое, незабываемое шоу.

10 лучших классных руководителей области будут награждены премией «Признание». Сейчас проходит отбор конкурсных заявок. Среди главных критериев – наличие наград по профилю классного руководителя, качество обучения классного коллектива по результатам годовых оценок, количество выпусков, участие класса и его результативность на этапах Всероссийской олимпиады школьников, конкурсах, соревнованиях, фестивалях. Награждение «лучших из лучших» пройдет на сцене Саратовского театра юного зрителя имени Ю.П. Киселёва.

Особое внимание во время фестиваля будет уделено обеспечению безопасности школьников (как на мероприятии на Театральной площади, так и во время доставки их из районов области и обратно).