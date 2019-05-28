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В Историческом парке - «Картинки путешественника «Не за тридевять земель»

Новости


Сегодня саратовский исторический парк «Россия – моя история» представит своим гостям новую выставку специального корреспондента программы «Не за тридевять земель», археолога, путешественника Владимира Викторовича Федосеева — «Картинки путешественника «Не за тридевять земель».

Представленные на выставке зарисовки художника-любителя сделаны в последние несколько лет. Пожалуй, их, условно, можно объединить в рубрики любимой передачи Владимира: «Города земли Саратовской», «Этюды о земляках», «Путешествия по берегам морей, которых никто никогда не видел», «Вести из экспедиций», «Заметки на улицах города»...

Сегодня Владимир Викторович работает старшим архивистом Государственного архива Саратовской области, является членом Международного художественного фонда Ассоциации объединения художников, входит в состав членов Русского географического общества. Как председатель неформального объединения корреспондентов программы «Не за тридевять земель», он ведет работу клуба любителей передачи и занимается подготовкой новых краеведческих маршрутов по родному краю, работает главным редактором краеведческого издания «Не за тридевять земель» и является популярным саратовским блогером.

C завтрашнего дня все желающие смогут посетить выставку в саратовском историческом парке «Россия — Моя история» совершенно бесплатно.