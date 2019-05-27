Артисты Саратовской Академоперы отправились на гастроли в рамках Театрального марафона
Саратов передаст символ крупнейшего проекта Года театра – Всероссийского театрального марафона в Оренбург. Право передачи эстафеты в 40-й регион предоставлено Саратовскому академическому театру оперы и балета.
В рамках марафона саратовская балетная труппа на сцене Оренбургского театра музыкальной комедии покажет три спектакля. 28 мая в 19.00 зрителя ждет балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, 29 мая в 11.00 премьера этого театрального сезона – детский балет «Чиполлино» К. Хачатуряна и в 19.00 этого же дня «Вечер одноактных балетов» - «Шопениана» и «Кармен-сюита» на музыку Ж. Бизе-Р. Щедрина.