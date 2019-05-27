27 Мая 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:33 | 27 мая
Российские сыроделы представят свою продукцию на Mondial du Fromage 2019 во Франции
18:00 | 27 мая
Артисты Саратовской Академоперы отправились на гастроли в рамках Театрального марафона
16:58 | 27 мая
В турецком Бодруме прошел International Business Forum 2019
16:21 | 27 мая
На турнире по самбо памяти Султана Ахмерова команда Саратовской области заняла первое место
15:39 | 27 мая
В России начался основной этап сдачи ЕГЭ
14:58 | 27 мая
Вячеслав Моше Кантор о ракетных обстрелах Израиля ХАМАСом: «Спланированные массовые убийства – это военное преступление»
14:50 | 27 мая
В Саратове подведут итоги конкурса "Яркие краски детства"
13:47 | 27 мая
СТД приглашает саратовцев в "Закулисье"
13:00 | 27 мая
Старый ТЮЗ приглашает на премьеру детского спектакля "Незнайка на Луне"
12:03 | 27 мая
ГЛПС: министерство здравоохранения напоминает о необходимости мер профилактики
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Артисты Саратовской Академоперы отправились на гастроли в рамках Театрального марафона

Новости
Артисты Саратовской Академоперы отправились на гастроли в рамках Театрального марафона

Саратов передаст символ крупнейшего проекта Года театра – Всероссийского театрального марафона в Оренбург. Право передачи эстафеты в 40-й регион предоставлено Саратовскому академическому театру оперы и балета.

В рамках марафона саратовская балетная труппа на сцене Оренбургского театра музыкальной комедии покажет три спектакля. 28 мая в 19.00 зрителя ждет балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, 29 мая в 11.00 премьера этого театрального сезона – детский балет «Чиполлино» К. Хачатуряна и в 19.00 этого же дня «Вечер одноактных балетов» - «Шопениана» и «Кармен-сюита» на музыку Ж. Бизе-Р. Щедрина.