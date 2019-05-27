27 Мая 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:33 | 27 мая
Российские сыроделы представят свою продукцию на Mondial du Fromage 2019 во Франции
18:00 | 27 мая
Артисты Саратовской Академоперы отправились на гастроли в рамках Театрального марафона
16:58 | 27 мая
В турецком Бодруме прошел International Business Forum 2019
16:21 | 27 мая
На турнире по самбо памяти Султана Ахмерова команда Саратовской области заняла первое место
15:39 | 27 мая
В России начался основной этап сдачи ЕГЭ
14:58 | 27 мая
Вячеслав Моше Кантор о ракетных обстрелах Израиля ХАМАСом: «Спланированные массовые убийства – это военное преступление»
14:50 | 27 мая
В Саратове подведут итоги конкурса "Яркие краски детства"
13:47 | 27 мая
СТД приглашает саратовцев в "Закулисье"
13:00 | 27 мая
Старый ТЮЗ приглашает на премьеру детского спектакля "Незнайка на Луне"
12:03 | 27 мая
ГЛПС: министерство здравоохранения напоминает о необходимости мер профилактики
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В турецком Бодруме прошел International Business Forum 2019

Новости
В турецком Бодруме прошел International Business Forum 2019

В турецком Бодруме с 30 апреля по 6 мая 2019 года состоялся International Business Forum 2019.

Организаторами мероприятия выступили компании Practicum Group и Visotsky Consulting. В конференции приняли участие 250 представителей более 30 городов из 7 стран мира: России, Казахстана, Украины, Беларуси, Тайваня, Молдовы и США.

Главными спикерами из 12 бизнесменов-практиков выступили Евгений Котов и Александр Высоцкий. Каждый из них представил слушателям форума новые бизнес-решения развития своих компаний – всего прозвучало 5 020 новых идей. У участников была возможность задать выступающим вопросы, получить необходимые рекомендации. Кроме того, все, кто приехал на форум, смогли завязать новые полезные знакомства, получить новые возможности, а также хорошо отдохнуть.

Организаторы бизнес-конференции постарались составить расписание 7 дней форума так, чтобы оставалось время на различные познавательные и развлекательные мероприятия, включая утренние пробежки, волейбол, а также традиционный турнир по водному поло.