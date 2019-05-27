В турецком Бодруме прошел International Business Forum 2019

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Организаторами мероприятия выступили компании Practicum Group и Visotsky Consulting. В конференции приняли участие 250 представителей более 30 городов из 7 стран мира: России, Казахстана, Украины, Беларуси, Тайваня, Молдовы и США.Главными спикерами из 12 бизнесменов-практиков выступили Евгений Котов и Александр Высоцкий. Каждый из них представил слушателям форума новые бизнес-решения развития своих компаний – всего прозвучало 5 020 новых идей. У участников была возможность задать выступающим вопросы, получить необходимые рекомендации. Кроме того, все, кто приехал на форум, смогли завязать новые полезные знакомства, получить новые возможности, а также хорошо отдохнуть.Организаторы бизнес-конференции постарались составить расписание 7 дней форума так, чтобы оставалось время на различные познавательные и развлекательные мероприятия, включая утренние пробежки, волейбол, а также традиционный турнир по водному поло.