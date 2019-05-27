27 Мая 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:33 | 27 мая
Российские сыроделы представят свою продукцию на Mondial du Fromage 2019 во Франции
18:00 | 27 мая
Артисты Саратовской Академоперы отправились на гастроли в рамках Театрального марафона
16:58 | 27 мая
В турецком Бодруме прошел International Business Forum 2019
16:21 | 27 мая
На турнире по самбо памяти Султана Ахмерова команда Саратовской области заняла первое место
15:39 | 27 мая
В России начался основной этап сдачи ЕГЭ
14:58 | 27 мая
Вячеслав Моше Кантор о ракетных обстрелах Израиля ХАМАСом: «Спланированные массовые убийства – это военное преступление»
14:50 | 27 мая
В Саратове подведут итоги конкурса "Яркие краски детства"
13:47 | 27 мая
СТД приглашает саратовцев в "Закулисье"
13:00 | 27 мая
Старый ТЮЗ приглашает на премьеру детского спектакля "Незнайка на Луне"
12:03 | 27 мая
ГЛПС: министерство здравоохранения напоминает о необходимости мер профилактики
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Вячеслав Моше Кантор о ракетных обстрелах Израиля ХАМАСом: «Спланированные массовые убийства – это военное преступление»

Новости
Вячеслав Моше Кантор о ракетных обстрелах Израиля ХАМАСом: «Спланированные массовые убийства – это военное преступление»

Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), назвал удары по Израилю со стороны сектора Газа авантюрой ХАМАС, в которой палестинцы используются лишь как пешки.

«Ракетные удары по израильским населённым пунктам – это спланированное массовое убийство евреев, которое, вне всякого сомнения, является военным преступлением, – заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. - Нам известно, что ХАМАС, в соответствии с его уставом и заявлениями, ставит целью этнические чистки и геноцид еврейского народа, поэтому его действия должны квалифицироваться так же, как и массовые расстрелы еврейских общин в Питтсбурге и Сан-Диего».

Конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС, которой подконтролен сектор Газа, вспыхнул с новой силой 4 мая: со стороны сектора Газа в сторону Израиля было нанесено несколько ракетных ударов, в результате чего более сотни человек были ранены, несколько израильтян погибло. В ответ Израиль выпустил ракеты в сторону подконтрольных ХАМАС объектов. Перемирия удалось добиться лишь к 20 мая.

Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор назвал всю атаку ХАМАСа «неприкрытой авантюрой», в которой палестинцы используются в качестве пешек.