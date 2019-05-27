Вячеслав Моше Кантор о ракетных обстрелах Израиля ХАМАСом: «Спланированные массовые убийства – это военное преступление»

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«Ракетные удары по израильским населённым пунктам – это спланированное массовое убийство евреев, которое, вне всякого сомнения, является военным преступлением, – заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. - Нам известно, что ХАМАС, в соответствии с его уставом и заявлениями, ставит целью этнические чистки и геноцид еврейского народа, поэтому его действия должны квалифицироваться так же, как и массовые расстрелы еврейских общин в Питтсбурге и Сан-Диего».Конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС, которой подконтролен сектор Газа, вспыхнул с новой силой 4 мая: со стороны сектора Газа в сторону Израиля было нанесено несколько ракетных ударов, в результате чего более сотни человек были ранены, несколько израильтян погибло. В ответ Израиль выпустил ракеты в сторону подконтрольных ХАМАС объектов. Перемирия удалось добиться лишь к 20 мая.Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор назвал всю атаку ХАМАСа «неприкрытой авантюрой», в которой палестинцы используются в качестве пешек.