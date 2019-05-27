На турнире по самбо памяти Султана Ахмерова команда Саратовской области заняла первое место

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В соревнованиях приняли участие 232 спортсмена из 22 регионов Российской федерации, а также представители Казахстана. Саратовскую область представляли 55 спортсменов.Поздравительные телеграммы организаторам и участникам турнира прислали: полномочный представитель Президента РФ Игорь Комаров, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, депутат Госдумы РФ Александр Карелин, депутат Госдумы РФ Ольга Баталина.Как отметила в приветственном слове заместитель Председатель Правительства области Валентина Гречушкина, «Султан Раисович немало сделал для развития единоборств и в целом для спортивной отрасли Саратовской области. Он был инициатором и создателем единой инфраструктуры учреждений и организаций в сфере физической культуры и спорта. Благодаря его активной позиции впервые в Саратовской области стали проводится крупные всероссийские и международные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи».Медали на турнире были разыграны в 10-ти весовых категориях: до 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84 и свыше 84 кг. По итогам соревнований Саратовская области заняла 1 командное место (у саратовцев 3 первых, 2 вторых и 6 третьих мест), 2 место - город Москва, 3 место - Ставропольский край.Победители и призеры награждены грамотами, медалями и ценными призами. Среди победителей во всех весовых категориях по традиции разыгран главный приз – автомобиль. Он достался представителю Волгоградской области Крахмалеву Максиму, победителю в весовой категории до 66 кг.