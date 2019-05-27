В России начался основной этап сдачи ЕГЭ

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29 мая пройдут экзамены по базовой и профильной математике.В основном периоде ЕГЭ примут участие более 10 тысяч человек. На территории области будет организована работа 67 пунктов проведения экзаменов.Самым массовым экзаменом остается русский язык (один из двух обязательных предметов), на него зарегистрировалось более 10 тысяч участников. Самым популярным предметом по выбору, по традиции, стало обществознание, его планируют сдавать 6,3 тысячи человек.Растет число выпускников, выбирающих естественно-научные предметы. Физику в этом году планирует сдавать 2,7 тысяч человек, химию – 1,5 тысяч человек, биологию – 2,3 тысяч участников. Историю в 2019 году выбрало 2,2 тысячи участников ЕГЭ, информатику – более 1,2 тысяч, английский язык – более 800 человек, французский язык – 14 человек, немецкий язык – 28.С 2019 года выпускники вправе выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный, а выпускники прошлых лет могут сдавать только ЕГЭ профильного уровня. В этом году количество участников, выбравших профильную математику, составило почти 6 тысяч, базовую – более 4 тысяч.В число иностранных языков, которые участники ЕГЭ могут сдавать по своему выбору, в 2019 году добавился китайский язык. Его планируют сдавать 5 человек из Саратовской области.