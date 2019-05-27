В Саратове подведут итоги конкурса "Яркие краски детства"
29 мая в 13.00 в концертном зале саратовского областного Дома работников искусств состоится торжественная церемония награждения победителей XXIV областного конкурса детского рисунка «Яркие краски детства».
Тема конкурса - «Волшебный мир театра». На конкурс было прислано более 500 работ воспитанников 68 муниципальных художественных студий и детских школ искусств из 32 районов области и города Саратова.
На церемонии победителям будут вручать дипломы и ценные подарки сказочные персонажи Золушка и Фея – ведущие церемонии. На экране пройдет видеоряд под названием «Театр и дети». В концертной программе участвуют детские творческие коллективы Дома работников искусств.