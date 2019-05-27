27 Мая 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:33 | 27 мая
Российские сыроделы представят свою продукцию на Mondial du Fromage 2019 во Франции
18:00 | 27 мая
Артисты Саратовской Академоперы отправились на гастроли в рамках Театрального марафона
16:58 | 27 мая
В турецком Бодруме прошел International Business Forum 2019
16:21 | 27 мая
На турнире по самбо памяти Султана Ахмерова команда Саратовской области заняла первое место
15:39 | 27 мая
В России начался основной этап сдачи ЕГЭ
14:58 | 27 мая
Вячеслав Моше Кантор о ракетных обстрелах Израиля ХАМАСом: «Спланированные массовые убийства – это военное преступление»
14:50 | 27 мая
В Саратове подведут итоги конкурса "Яркие краски детства"
13:47 | 27 мая
СТД приглашает саратовцев в "Закулисье"
13:00 | 27 мая
Старый ТЮЗ приглашает на премьеру детского спектакля "Незнайка на Луне"
12:03 | 27 мая
ГЛПС: министерство здравоохранения напоминает о необходимости мер профилактики
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В Саратове подведут итоги конкурса "Яркие краски детства"

Новости


29 мая в 13.00 в концертном зале саратовского областного Дома работников искусств состоится торжественная церемония награждения победителей XXIV областного конкурса детского рисунка «Яркие краски детства».

Тема конкурса - «Волшебный мир театра». На конкурс было прислано более 500 работ воспитанников 68 муниципальных художественных студий и детских школ искусств из 32 районов области и города Саратова.

На церемонии победителям будут вручать дипломы и ценные подарки сказочные персонажи Золушка и Фея – ведущие церемонии. На экране пройдет видеоряд под названием «Театр и дети». В концертной программе участвуют детские творческие коллективы Дома работников искусств.