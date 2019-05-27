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СТД приглашает саратовцев в "Закулисье"

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СТД приглашает саратовцев в "Закулисье"

Сегодня в 17.00 на Малой сцене ТЮЗа Киселёва (пл. Киселева, 1/ вход с ул. Б. Казачья) в рамках проекта «У Подиума» пройдет театрализованное представление «ЗАКУЛИСЬЕ» мастерской Т.Кондратьевой Саратовского Театрального института

Саратовское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ приглашает представителей СМИ на традиционную встречу со студентами Саратовского Театрального института СГК им. Собинова в рамках проекта «У подиума». На этот раз своим мастерством перед юными зрителями, ветеранами сцены и театральной общественностью поделятся мастерской народной артистки Татьяны Петровны Кондратьевой, специальности «артист театра кукол».

Студенты-кукольники представят театрализованное представление «ЗАКУЛИСЬЕ», режиссёр-постановщик программы — Татьяна Кондратьева. Премьера этого проекта состоялась в 2017 году в Театральном институте, он впервые будет показан на сцене профессионального драматического театра.

Встреча состоится в понедельник 27 мая 2019 года в 17.00 на Малой сцене Саратовского ТЮЗа Киселёва пл. Киселева, 1/ вход с ул. Б. Казачья).

Студенты-«кукольники» покажут зрителям те работы, которые обычно остаются в стенах учебных классов, хотя каждая из них — небольшой спектакль. На встрече можно будет увидеть, чему научились ребята за два года, проведенных в театральном институте, они будут работать и в живом плане, и с куклами.

Проект «У подиума» на Малой сцене Саратовского ТЮЗа Киселёва Саратовское отделение СТД РФ проводит уже не первый год, обычно в нём принимают участие студенты драматического направления, но в этот раз встреча будет особенной, ведь помимо юных актёров на сцену выйдут десятки других персонажей — самых разных кукол.