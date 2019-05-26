В Ульяновске продемонстрировали интерес к японскому бизнесу и культуре

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Двухметровая скульптура двух птиц, выполненная в технике оригами, символизирует мостом дружбы между волжским регионом и страной Восходящего Солнца.Третья «Японская Весна» – отличная инициатива областного правительства, призванная показать, какое особое место занимает японский бизнес и японская культура в жизни Поволжья. Привлечение прямых иностранных инвестиций в сегодняшних непростых условиях – дело и сложное, и рискованное. Региональные власти много сделали для прихода в область японских компаний, и это знак особого доверия зарубежного бизнеса и своеобразная гарантия прозрачных и конструктивных отношений бизнеса и власти в области», – говорит руководитель Офиса международных связей Агентства Стратегических инициатив (АСИ) Антон Москаленков.Международный форум начинался, как минимум лет 10 назад, когда руководством области был взят курс на продвижение инвестиционного имиджа области и на сотрудничество не только в экономике, но и культуре. Сегодня Ульяновск занимает важное место в контексте японско-российского бизнеса. В город на Волге уже пришли такие японские бренды как ISUZU, Bridgestone, Mitsubishi, DMG Mori, Takata.Это означает, что Администрации Ульяновской области удалось предоставить льготные условия и персональный подход к каждому инвестору, и доказать эффективность в управлении рисками на деле. «Особенностью национальной деловой культуры является крайняя осторожность. Выходя инвестировать за границу, японцы очень осторожно подходят к вопросам возможных рисков. Изучают, насколько местные власти смогут их нивелировать и будут участвовать в их управлении», – делится востоковед, автор книг о японской цивилизации и о современных политических процессах в стране Юрий Тавровский.Сегодня есть все основания предположить, что японских компаний на волжской земле будет работать больше. Запланировано открытие нового промышленного парка, он расположится на территории промышленной зоны «Заволжье». Церемония закладки первого камня будущего парка состоялась в первый день работы форума. В ней приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки и глава региона Сергей Морозов.Перспективными направлениями японско-российского сотрудничества стоит считать машиностроение, производство композитных материалов, фармакологию и смарт-технологии в городской среде. Также с каждым днем становится все более актуальным взаимный опыт стран в возобновляемой энергетике и зелёных технологиях.Еще очень важное направление совместной работы – подготовка кадров. По словам, Сергея Морозова, регион продолжит активно сотрудничать с резидентами в этих вопросах, что особенно важно для молодежи России и Японии. Для них и в рамках форума прошли Дни открытых дверей на японских предприятиях, работающих в Ульяновской области. Молодые люди оценили потенциальные рабочие места, узнав о возможности построения здесь карьеры.В программе форума нашлось место и культурной части. Обсуждался и распространялся японский опыт повышения производительности труда, технологии развития человеческого потенциала и активного долголетия. На пешеходной зоне в центре Ульяновска расположились развлекательные и интерактивные площадки, переносящие волжан в мир японских традиций и культуры. Зрители увидели выступление косплей-команд и coverdance-групп. Для всех желающих демонстрировались японские фильмы, проводились занятия в творческих лабораториях по мультипликации и искусству оригами. А завершился форум лихим автошоу на главной площади города с презентацией и тест-драйвом автомобилей известных японских брендов. Также в этот день состоялась презентация Первого фестиваля боевых искусств TAFISA, который пройдет в Ульяновской области в сентябре этого года.«Последние два года Ульяновская область входит в топ-10 национального рейтинга инвестиционного климата в регионах. Рейтинг основывается не только на статистике, но и на результатах опроса предпринимателей, как российских, так и зарубежных. Из всех регионов России инвесторы из Страны восходящего солнца наиболее активно сотрудничают именно с Ульяновской областью. И хотя компании других стран тоже представлены на Волге, например, здесь активен немецкий бизнес, работают французские, датские, американские, турецкие и даже мексиканские предприниматели. Однако присутствие японских компаний – это знак особого доверия. В случае с Ульяновском экспертные оценки совпадают с реальным положением дел. Потенциал для привлечения инвестиций в экономику области в Ульяновске реализован очень качественно», – убежден Антон Москаленков.