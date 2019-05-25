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МГИМО подготовил специалистов по корпоративной безопасности для Норникеля

Новости
МГИМО подготовил специалистов по корпоративной безопасности для Норникеля


Базовая кафедра корпоративной безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель» существует в МГИМО МИД РФ с 2017 года. На ней проходят подготовку специалисты в области экономической, корпоративной, информационной, объектовой, внутренней безопасности, а также международного сотрудничества в профильной сфере. В этом году свою профессиональную квалификацию повысили специалисты металлургической компании из Норильска, Красноярска, Мончегорска, Мурманска, Читы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Основной акцент учебной программы был сделан на теоретических и практических аспектах взаимодействия государственных органов и корпоративных подразделений безопасности.

На торжественной церемонии вручения сертификатов старший вице-президент «Норникеля» по развитию государственно-частного партнерства Владислав Гасумянов сказал: «Это методологическая, если угодно – философская - основа безопасности, как современной научной дисциплины. Первая ее сторона - участие органов власти в регулировании бизнес-процессов, определяемое законодательством. Вторая - безопасность и обеспечение бесперебойной работы корпоративных производственных, финансовых, логистических и т.д. цепочек. В итоге получаем абсолютную константу – стабильное функционирование предприятий, чья деятельность имеет стратегическое значение, и укрепление общегосударственной системы защиты национальных экономических интересов России. Часть этой общей миссии возложена и на вас, работников «Норникеля» - выпускников Кафедры корпоративной безопасности МИЭП МГИМО».

Директор Международного института энергетической политики и дипломатии (МИЭП) МГИМО Валерий Салыгин добавил, что подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере безопасности показала свою востребованность в масштабах всей страны.