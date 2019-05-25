Skoda представила серию Skoda Rapid Hockey Edition
Компания Skoda, активный хоккейный спонсор и болельщик, создала в преддверии 83-го Чемпионата мира по хоккею в Словакии новую серию автомобилей Skoda Rapid Hockey Edition. В Москве познакомиться с новинками можно в автоцентре Сигма Сервис, выступающим официальным дилером Skoda. Как заявляет производитель, серия Skoda Rapid Hockey Edition отличается маневренностью, мощностью и оригинальным дизайном.
Сигма Сервис поможет посетителям убедиться в заслуженном лидерстве новой серии чешской компании. К услугам гостей салона – менеджеры, которые ответят на все интересующие вопросы, связанные со специальной серией Hockey Edition. При желании клиенты Сигма Сервис смогут испытать новые автомобили Skoda на тест-драйвах. Для покупателей в Сигма Сервис приготовили эксклюзивные условия.
Автомобильная компания Skoda поддерживает на ЧМ 2019 по хоккею свою команду, сплоченность, азарт и слаженность которой вдохновили производителя на создание серии Skoda Rapid Hockey Edition (https://sigma-skoda.ru/hockey-edition/).