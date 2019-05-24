24 Мая 2019 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 24 мая
Реализация госпрограммы обучения «Лидеры производительности» началась в Москве
17:55 | 24 мая
Работники Саратовского НПЗ поздравили учеников «Роснефть-класса» с окончанием учебы
17:00 | 24 мая
Сегодня начались выпускные экзамены для девятиклассников
16:18 | 24 мая
На I городском родительском форуме обсуждали вопросы дошкольного образования
15:30 | 24 мая
KAMA TYRES рассказал о тенденциях в сфере шинного производства специализированному изданию «Колёса.ру»
14:15 | 24 мая
За Кубок европейских чемпионов по регби-7 поборется петербургская «Нарвская застава»
13:53 | 24 мая
Для саратовских школьников провели "Урок цифры"
12:49 | 24 мая
1 июня откроется творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга - 2019»
12:00 | 24 мая
Михаил Исаев: «От подрядчиков мы требуем соблюдения сроков и качества»
11:05 | 24 мая
Троллейбусный маршрут 2А временно изменил схему движения
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Реализация госпрограммы обучения «Лидеры производительности» началась в Москве

Новости
Реализация госпрограммы обучения «Лидеры производительности» началась в Москве

В столице 21 мая объявлен старт первого потока программы обучения управленческих кадров «Лидеры производительности». Реализуется программа в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного Всероссийской академией внешней торговли и Минэкономразвития России.

Курс программы (https://xn--d1achlsfgb1h.xn--p1ai/), в которой за текущий год должны принять участие более 3000 руководителей предприятий из 36 регионов страны, рассчитан на полгода. Он состоит из пяти модулей, каждый из которых будет длиться 3 дня. Цель обучения, проводимого за счет средств федерального бюджета, – формирование культуры повышения производительности труда и улучшение навыков управления. Основная задача всей программы – обеспечить резкий рост несырьевых отраслей экономики.

Петр Засельский, заместитель министра экономического развития, рассказал, что 10% самых успешных слушателей после окончания обучения будет предоставлена возможность пройти стажировку в других странах для освоения зарубежных практик повышения производительности труда. Кроме того, каждый участник в конце обучения программы должен будет защитить проект, а по итогам процесса получит государственный диплом о профессиональной переподготовке Всероссийской академии внешней торговли.