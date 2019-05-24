Реализация госпрограммы обучения «Лидеры производительности» началась в Москве

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Курс программы (https://xn--d1achlsfgb1h.xn--p1ai/), в которой за текущий год должны принять участие более 3000 руководителей предприятий из 36 регионов страны, рассчитан на полгода. Он состоит из пяти модулей, каждый из которых будет длиться 3 дня. Цель обучения, проводимого за счет средств федерального бюджета, – формирование культуры повышения производительности труда и улучшение навыков управления. Основная задача всей программы – обеспечить резкий рост несырьевых отраслей экономики.Петр Засельский, заместитель министра экономического развития, рассказал, что 10% самых успешных слушателей после окончания обучения будет предоставлена возможность пройти стажировку в других странах для освоения зарубежных практик повышения производительности труда. Кроме того, каждый участник в конце обучения программы должен будет защитить проект, а по итогам процесса получит государственный диплом о профессиональной переподготовке Всероссийской академии внешней торговли.