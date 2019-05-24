24 Мая 2019 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 24 мая
Реализация госпрограммы обучения «Лидеры производительности» началась в Москве
17:55 | 24 мая
Работники Саратовского НПЗ поздравили учеников «Роснефть-класса» с окончанием учебы
17:00 | 24 мая
Сегодня начались выпускные экзамены для девятиклассников
16:18 | 24 мая
На I городском родительском форуме обсуждали вопросы дошкольного образования
15:30 | 24 мая
KAMA TYRES рассказал о тенденциях в сфере шинного производства специализированному изданию «Колёса.ру»
14:15 | 24 мая
За Кубок европейских чемпионов по регби-7 поборется петербургская «Нарвская застава»
13:53 | 24 мая
Для саратовских школьников провели "Урок цифры"
12:49 | 24 мая
1 июня откроется творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга - 2019»
12:00 | 24 мая
Михаил Исаев: «От подрядчиков мы требуем соблюдения сроков и качества»
11:05 | 24 мая
Троллейбусный маршрут 2А временно изменил схему движения
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Работники Саратовского НПЗ поздравили учеников «Роснефть-класса» с окончанием учебы

Новости
Работники Саратовского НПЗ поздравили учеников «Роснефть-класса» с окончанием учебы

В МОУ СОШ №6 г. Саратова для пятого в городе «Роснефть-класса» прозвучал последний звонок. Работники Саратовского НПЗ (входит в ПАО «НК «Роснефть») поздравили учеников и педагогов со знаменательным событием и вручили им памятные подарки с корпоративной символикой компании.

- От имени руководства Саратовского НПЗ хочу пожелать вам успешно сдать экзамены и поступить в профильные учебные заведения. Мы надеемся, что через несколько лет вы станете настоящими профессионалами и займете достойное место среди молодых специалистов предприятия. Сегодня на производстве нам очень нужны молодые высокообразованные кадры, поэтому ждем вас на заводе, - отметила в своем выступлении заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам ПАО «Саратовский НПЗ» Нелли Мальцева.

За время обучения в «Роснефть-классе» школьники ознакомились с работой нефтеперерабатывающего завода. Вместе с молодыми специалистами Саратовского НПЗ принимали активное участие в научно-технических конференциях, брейн-рингах, фестивалях «Роснефть зажигает звезды», спортивных соревнованиях и других корпоративных мероприятиях.

Два года системной работы с учащимися со стороны педагогического коллектива школы, служб по персоналу и социальным программам дочерних предприятий компании «Роснефть» и профильных вузов помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии. По статистике более 60% выпускников «Роснефть-классов» в итоге выбирают профильный вуз с намерением работать в нефтяной отрасли промышленности.

Справка:

Учеба в «Роснефть-классе» – первая ступень корпоративной программы непрерывного образования «Школа-Вуз-Предприятие» ПАО «НК «Роснефть». Профильные классы создаются в регионах производственной деятельности компании. Обучение в них дает ученикам возможность получить глубокие знания, необходимые для поступления в высшие учебные заведения. Целью создания «Роснефть-классов» является обеспечение постоянного притока в компанию высокообразованной, талантливой, профессионально подготовленной молодежи, а также повышение эффективности подготовки кадров для предприятий НК «Роснефть». В 2018-м году на базе МОУ СОШ №6 г. Саратова по инициативе Саратовского НПЗ и Правительства области в рамках программы подготовки профессиональных кадров для нефтяной отрасли был открыт уже шестой по счету «Роснефть-класс».

Работники Саратовского НПЗ поздравили учеников «Роснефть-класса» с окончанием учебы
Работники Саратовского НПЗ поздравили учеников «Роснефть-класса» с окончанием учебы