Работники Саратовского НПЗ поздравили учеников «Роснефть-класса» с окончанием учебы

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- От имени руководства Саратовского НПЗ хочу пожелать вам успешно сдать экзамены и поступить в профильные учебные заведения. Мы надеемся, что через несколько лет вы станете настоящими профессионалами и займете достойное место среди молодых специалистов предприятия. Сегодня на производстве нам очень нужны молодые высокообразованные кадры, поэтому ждем вас на заводе, - отметила в своем выступлении заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам ПАО «Саратовский НПЗ» Нелли Мальцева.За время обучения в «Роснефть-классе» школьники ознакомились с работой нефтеперерабатывающего завода. Вместе с молодыми специалистами Саратовского НПЗ принимали активное участие в научно-технических конференциях, брейн-рингах, фестивалях «Роснефть зажигает звезды», спортивных соревнованиях и других корпоративных мероприятиях.Два года системной работы с учащимися со стороны педагогического коллектива школы, служб по персоналу и социальным программам дочерних предприятий компании «Роснефть» и профильных вузов помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии. По статистике более 60% выпускников «Роснефть-классов» в итоге выбирают профильный вуз с намерением работать в нефтяной отрасли промышленности.Справка:Учеба в «Роснефть-классе» – первая ступень корпоративной программы непрерывного образования «Школа-Вуз-Предприятие» ПАО «НК «Роснефть». Профильные классы создаются в регионах производственной деятельности компании. Обучение в них дает ученикам возможность получить глубокие знания, необходимые для поступления в высшие учебные заведения. Целью создания «Роснефть-классов» является обеспечение постоянного притока в компанию высокообразованной, талантливой, профессионально подготовленной молодежи, а также повышение эффективности подготовки кадров для предприятий НК «Роснефть». В 2018-м году на базе МОУ СОШ №6 г. Саратова по инициативе Саратовского НПЗ и Правительства области в рамках программы подготовки профессиональных кадров для нефтяной отрасли был открыт уже шестой по счету «Роснефть-класс».