Сегодня начались выпускные экзамены для девятиклассников

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Участие в нем примут боле 900 человек. 24 и 25 мая ежедневно работают 12 пунктов проведения экзаменов.В экзамене по английскому языку примут участие 895 человек, немецкий язык сдают 19 человек, французский – 11.Всего в основном периоде ОГЭ примут участие более 22 тысяч человек. Девятиклассники сдадут два обязательных предмета – русский язык и математику, и 2 предмета по выбору.Самым массовым экзаменом по выбору остается обществознание, на него зарегистрировались более 14 тысяч участников. Затем следует география, ее планируют сдавать почти 10 тысяч человек.Информатику в этом году планируют сдавать 5,9 тысяч человек, биологию – 5,8 тысяч, физику – 3,3 тысячи участников. Химию в 2019 году выбрало 2,5 тысячи участников ОГЭ, историю – более 700 человек, литературу – более 300 человек.