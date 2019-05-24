24 Мая 2019 ПЯТНИЦА
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17:55 | 24 мая
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17:00 | 24 мая
Сегодня начались выпускные экзамены для девятиклассников
16:18 | 24 мая
На I городском родительском форуме обсуждали вопросы дошкольного образования
15:30 | 24 мая
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Сегодня начались выпускные экзамены для девятиклассников

Новости
Сегодня начались выпускные экзамены для девятиклассников

Саратовские выпускники 9-х классов 24 и 25 мая сдают основной государственный экзамен по иностранным языкам.

Участие в нем примут боле 900 человек. 24 и 25 мая ежедневно работают 12 пунктов проведения экзаменов.

В экзамене по английскому языку примут участие 895 человек, немецкий язык сдают 19 человек, французский – 11.

Всего в основном периоде ОГЭ примут участие более 22 тысяч человек. Девятиклассники сдадут два обязательных предмета – русский язык и математику, и 2 предмета по выбору.

Самым массовым экзаменом по выбору остается обществознание, на него зарегистрировались более 14 тысяч участников. Затем следует география, ее планируют сдавать почти 10 тысяч человек.

Информатику в этом году планируют сдавать 5,9 тысяч человек, биологию – 5,8 тысяч, физику – 3,3 тысячи участников. Химию в 2019 году выбрало 2,5 тысячи участников ОГЭ, историю – более 700 человек, литературу – более 300 человек.