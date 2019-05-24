KAMA TYRES рассказал о тенденциях в сфере шинного производства специализированному изданию «Колёса.ру»

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Он отметил три главных тренда развития отрасли шинного производства: стремление к экономии при сохранении безопасности управления транспортным средством; повышение экологичности продукции и её производства; разработка инновационных шин для новых типов транспортных средств.По мнению Андрея Бутона, сегодня шинная продукция становится более доступной для потребителей, однако при этом она не теряет качества. Кроме того многие отрасли и компании – в том числе и предприятия KAMA TYRES – ставят приоритетным направлением в работе повышение экологичности продукции и её производства. Заводы шинного комплекса разрабатывают инновационные экологически чистые резиновые смеси, борются за экологию и уменьшение выбросов.«Мы не стоим на месте и учитываем вектор развития отрасли и требования потребителей. Предприятия шинного комплекса KAMA TYRES производят шины как для специальной и военной техники, так и для отечественных и зарубежных автовладельцев. Например, шины Viatti поставляются на комплектующие автозаводы, в том числе и группы Volkswagen и Ford Sollers. Производитель автомобилей всегда выставляет высокие требования к качеству шин. Не так просто попасть на этот конвейер. Мы для этого полностью модернизировали производство. Оборудование, на котором производятся шины Viatti, – мирового уровня», – рассказал Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».Продукция шинного бренда Viatti является примером применения современных методов проектирования, автоматизации и стандартизации этапов разработки и производства шин. В производстве моделей бренда Viatti успешно применяется ряд технологий, связанных с построением рисунка протектора и применяемым резиновым смесям, позволяющих создавать продукцию, которая удовлетворяет постоянно повышающиеся запросы рынка.Другой пример использования наработок, опыта Научно-технического центра «Кама», возможностей современного оборудования – грузовые шины новой линейки KAMA PRO, модель NU404. Это первые цельнометаллокордные шины, обладающие возможностью регулировать внутреннее давление. Это в свою очередь позволяет значительно расширить область применения шин и повысить их эксплуатационные возможности.Торговый дом «Кама» является генеральным дистрибьютором продукции шинного комплекса KAMA TYRES.