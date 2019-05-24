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KAMA TYRES рассказал о тенденциях в сфере шинного производства специализированному изданию «Колёса.ру»

Новости
KAMA TYRES рассказал о тенденциях в сфере шинного производства специализированному изданию «Колёса.ру»

О современном шинном производстве, мировых тенденциях, производственных планах шинного комплекса KAMA TYRES онлайн-изданию «Колёса.ру» рассказал Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Он отметил три главных тренда развития отрасли шинного производства: стремление к экономии при сохранении безопасности управления транспортным средством; повышение экологичности продукции и её производства; разработка инновационных шин для новых типов транспортных средств.

По мнению Андрея Бутона, сегодня шинная продукция становится более доступной для потребителей, однако при этом она не теряет качества. Кроме того многие отрасли и компании – в том числе и предприятия KAMA TYRES – ставят приоритетным направлением в работе повышение экологичности продукции и её производства. Заводы шинного комплекса разрабатывают инновационные экологически чистые резиновые смеси, борются за экологию и уменьшение выбросов.

«Мы не стоим на месте и учитываем вектор развития отрасли и требования потребителей. Предприятия шинного комплекса KAMA TYRES производят шины как для специальной и военной техники, так и для отечественных и зарубежных автовладельцев. Например, шины Viatti поставляются на комплектующие автозаводы, в том числе и группы Volkswagen и Ford Sollers. Производитель автомобилей всегда выставляет высокие требования к качеству шин. Не так просто попасть на этот конвейер. Мы для этого полностью модернизировали производство. Оборудование, на котором производятся шины Viatti, – мирового уровня», – рассказал Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Продукция шинного бренда Viatti является примером применения современных методов проектирования, автоматизации и стандартизации этапов разработки и производства шин. В производстве моделей бренда Viatti успешно применяется ряд технологий, связанных с построением рисунка протектора и применяемым резиновым смесям, позволяющих создавать продукцию, которая удовлетворяет постоянно повышающиеся запросы рынка.

Другой пример использования наработок, опыта Научно-технического центра «Кама», возможностей современного оборудования – грузовые шины новой линейки KAMA PRO, модель NU404. Это первые цельнометаллокордные шины, обладающие возможностью регулировать внутреннее давление. Это в свою очередь позволяет значительно расширить область применения шин и повысить их эксплуатационные возможности.

Торговый дом «Кама» является генеральным дистрибьютором продукции шинного комплекса KAMA TYRES.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/andrej-buton-kama-tyres-proizvoditel-avto-vystavlyaet-vysokie-trebovaniya-k-kachestvu-shin