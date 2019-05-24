24 Мая 2019 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 24 мая
Реализация госпрограммы обучения «Лидеры производительности» началась в Москве
17:55 | 24 мая
Работники Саратовского НПЗ поздравили учеников «Роснефть-класса» с окончанием учебы
17:00 | 24 мая
Сегодня начались выпускные экзамены для девятиклассников
16:18 | 24 мая
На I городском родительском форуме обсуждали вопросы дошкольного образования
15:30 | 24 мая
KAMA TYRES рассказал о тенденциях в сфере шинного производства специализированному изданию «Колёса.ру»
14:15 | 24 мая
За Кубок европейских чемпионов по регби-7 поборется петербургская «Нарвская застава»
13:53 | 24 мая
Для саратовских школьников провели "Урок цифры"
12:49 | 24 мая
1 июня откроется творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга - 2019»
12:00 | 24 мая
Михаил Исаев: «От подрядчиков мы требуем соблюдения сроков и качества»
11:05 | 24 мая
Троллейбусный маршрут 2А временно изменил схему движения
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

На I городском родительском форуме обсуждали вопросы дошкольного образования

Новости


В рамках I городского родительского форума работала площадка, посвященная детскому дошкольному образованию.

В режиме круглого стола участники обсуждали аспекты приема в детские сады, адаптацию детей к новому месту, организационные вопросы питания.

Родителям продемонстрировали видеоролик, рассказывающий о деятельности дошкольных образовательных учреждений города, затем пригласили поучаствовать в мультипликационной физминутке, где они выступили в роли детей.

По окончании работы все желающие смогли задать интересующие вопросы специалистам и воспитателям.

Напомним, глава города Михаил Исаев анонсировал проведение II городского родительского форума осенью 2019 года, где для родителей вновь будут работать актуальные тематические площадки.