На I городском родительском форуме обсуждали вопросы дошкольного образования
В рамках I городского родительского форума работала площадка, посвященная детскому дошкольному образованию.
В режиме круглого стола участники обсуждали аспекты приема в детские сады, адаптацию детей к новому месту, организационные вопросы питания.
Родителям продемонстрировали видеоролик, рассказывающий о деятельности дошкольных образовательных учреждений города, затем пригласили поучаствовать в мультипликационной физминутке, где они выступили в роли детей.
По окончании работы все желающие смогли задать интересующие вопросы специалистам и воспитателям.
Напомним, глава города Михаил Исаев анонсировал проведение II городского родительского форума осенью 2019 года, где для родителей вновь будут работать актуальные тематические площадки.