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За Кубок европейских чемпионов по регби-7 поборется петербургская «Нарвская застава»

Новости
За Кубок европейских чемпионов по регби-7 поборется петербургская «Нарвская застава»

Четвертый Кубок европейских чемпионов по регби-7 готовятся открыть в Петербурге.

В этом году участниками состязаний станут также и женские команды. Питерский клуб «Нарвская застава», обладатель кубка Чемпиона России и бронзовый призер Кубка европейских чемпионов 2018, намерена бороться за титул победителя с сильнейшими командами мира. Для посетителей чемпионата организаторы подготовили интересную развлекательную программу РегбиFEST.

Эндрю Куртейн, тренер петербургской команды, уверен, что соревнования в Петербурге пройдут отлично и наполнят всех драйвом от крутого регби. Он считает, что у России есть серьезный потенциал в этом виде спорта, поэтому очень важно развивать регби в РФ. Дэвид Ябсли, форвард «Нарвской заставы», заявил: если в России начнут вкладываться в развитие регби, русские спортсмены смогут стать чемпионами мира. Он также пообещал устроить для питерских болельщиков незабываемое яркое шоу на Кубке 2019.

Президент клуба «Нарвская застава» и член комитета по развитию регби-7 Дмитрий Морозов отметил: регби в России находится в стадии становления, организована Федерация регби-7. Есть четкое понимание, что необходимо время для перехода на новый уровень.