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Для саратовских школьников провели "Урок цифры"
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Для саратовских школьников провели "Урок цифры"

Новости


Очередной «Урок цифры» прошел на этой неделе в школах Саратовской области. В нем приняли участие более 52 тысяч учеников из 701 школы. Темой занятия стала безопасность в Интернете. «Уроки Цифры» проводятся в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Цель занятия – обеспечение информационной безопасности и развитие ключевых компетенций цифровой экономики у детей и подростков. Участниками акции стали ученики 1 – 11-го классов. На необычном уроке информатики школьникам рассказали о навыках поведения в сети Интернет. Они узнали все о приватности аккаунтов в соцсетях: какие пароли заводить, как часто их менять и какие данные о себе можно оставлять в открытом доступе.

Для учеников начальных классов предусмотрен блок «Никогда не разговаривайте с неизвестными»: почему не стоит общаться с незнакомцами в Интернете и, какие меры безопасности предпринимать, чтобы избежать опасных контактов.

Школьников постарше познакомили с такой угрозой, как фишинг, и рассказали, как от нее уберечься и что делать, если все-таки попался на удочку мошенников.

Старшеклассников предупредили об опасности личных встреч с интернет-друзьями, которых никогда не видел в реальной жизни. Подросткам разъяснили, почему не стоит слишком активно делиться в сети информацией о своей личной жизни.

Напомним, всероссийская образовательная акция «Урок Цифры» проходит в школах страны с декабря 2018 года. Увидеть видеозапись всех занятий можно на сайте урокцифры.рф