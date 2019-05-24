Михаил Исаев: «От подрядчиков мы требуем соблюдения сроков и качества»

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Напомним, что в Саратове в этом году будет отремонтировано 96 участков автомобильных дорог общей площадью 828 тыс. кв. м на сумму 995,1 млн. руб.Первой точкой в рамках рейда стала ул. Горького, на которой будет заменено 10 тыс. кв. м асфальтового покрытия на участке от ул. Кутякова до ул. Соколовая.Далее инспектирующие отправились на ул. Одесская, где велись работы по асфальтировке. Михаил Исаев отметил, что это очень важная улица, она ведет к крупному медицинскому учреждению. Площадь ремонта на данном участке составляет более 8,5 тыс. кв. м.«Ремонт дорог, ведущих к больницам, стоит у нас в приоритете. От горожан поступало много жалоб по поводу состояния подъездных путей к медучреждениям. Эту ситуацию мы будем исправлять», - отметил глава Саратова и пояснил, что в этом году также будет отремонтирована дорога к Областной клинической больнице.Посещая ул. Блинова, где ведутся работы по снятию почти 16 тыс. кв. м деформированного слоя, Михаил Исаев обратил внимание на проблему припаркованного транспорта, мешающего рабочим. Руководитель областного центра поручил главе районной администрации совместно с ГИБДД решить данный вопрос и быть в постоянном диалоге с рабочими. Об этом глава города также сообщил на своей странице в Instagram.«В настоящее время из 96 участков в работе находится 11, 2 фрагмента уже закончено – это путепровод на 3-ей Дачной и ул. Артиллерийская. Через 10 дней там появится разметка. От подрядчиков мы требуем соблюдения сроков и качества.На примере ул. Блинова подчеркну, что к улицам, которые мы ремонтируем в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должен быть комплексный подход – здесь должно появится уличное освещение и тротуар», - подвел итоги рейда Михаил Исаев.