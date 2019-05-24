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Михаил Исаев: «От подрядчиков мы требуем соблюдения сроков и качества»

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Глава города совершил инспекционный выезд
Вчера, 23 мая, в ночное время суток глава города Михаил Исаев в сопровождении заместителя председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергея Кузнецова и глав районных администраций совершил инспекционный выезд с целью контроля за ходом работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, что в Саратове в этом году будет отремонтировано 96 участков автомобильных дорог общей площадью 828 тыс. кв. м на сумму 995,1 млн. руб.
Первой точкой в рамках рейда стала ул. Горького, на которой будет заменено 10 тыс. кв. м асфальтового покрытия на участке от ул. Кутякова до ул. Соколовая.
Далее инспектирующие отправились на ул. Одесская, где велись работы по асфальтировке. Михаил Исаев отметил, что это очень важная улица, она ведет к крупному медицинскому учреждению. Площадь ремонта на данном участке составляет более 8,5 тыс. кв. м.
«Ремонт дорог, ведущих к больницам, стоит у нас в приоритете. От горожан поступало много жалоб по поводу состояния подъездных путей к медучреждениям. Эту ситуацию мы будем исправлять», - отметил глава Саратова и пояснил, что в этом году также будет отремонтирована дорога к Областной клинической больнице.
Посещая ул. Блинова, где ведутся работы по снятию почти 16 тыс. кв. м деформированного слоя, Михаил Исаев обратил внимание на проблему припаркованного транспорта, мешающего рабочим. Руководитель областного центра поручил главе районной администрации совместно с ГИБДД решить данный вопрос и быть в постоянном диалоге с рабочими. Об этом глава города также сообщил на своей странице в Instagram.
«В настоящее время из 96 участков в работе находится 11, 2 фрагмента уже закончено – это путепровод на 3-ей Дачной и ул. Артиллерийская. Через 10 дней там появится разметка. От подрядчиков мы требуем соблюдения сроков и качества.
На примере ул. Блинова подчеркну, что к улицам, которые мы ремонтируем в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должен быть комплексный подход – здесь должно появится уличное освещение и тротуар», - подвел итоги рейда Михаил Исаев.