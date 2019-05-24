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Троллейбусный маршрут 2А временно изменил схему движения
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Троллейбусный маршрут 2А временно изменил схему движения

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Причиной стали работы энергетиков на улице Лермонтова

Сегодня, 24 мая, в 7.37 прервалось движение трамвая №10 в районе Октябрьского поселка из-за неисправного вагона. В 8.15 работа маршрута была возобновлена.

С 7.23 до 7.42 была задержка у трамваев №№8 и 9 на 1-м Просяном проезде также по причине неисправности.

По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», троллейбусы маршрута 2А временно изменили схему движения и сегодня будут курсировать до Музейной площади. Ограничение связано с работами ПАО «Т Плюс» на улице Лермонтова.
Работы энергетиков на пересечении улиц Григорьева и Октябрьской также стали причиной временной остановки движения троллейбусного маршрута № 2. МУПП «Саратовгорэлектротранс» сообщает, что ремонт коммуникаций будет завершен до 27 мая и движение будет восстановлено. Все остальные основные трамвайные и троллейбусные маршруты находятся в движении.