Троллейбусный маршрут 2А временно изменил схему движения

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Сегодня, 24 мая, в 7.37 прервалось движение трамвая №10 в районе Октябрьского поселка из-за неисправного вагона. В 8.15 работа маршрута была возобновлена.С 7.23 до 7.42 была задержка у трамваев №№8 и 9 на 1-м Просяном проезде также по причине неисправности.По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», троллейбусы маршрута 2А временно изменили схему движения и сегодня будут курсировать до Музейной площади. Ограничение связано с работами ПАО «Т Плюс» на улице Лермонтова.Работы энергетиков на пересечении улиц Григорьева и Октябрьской также стали причиной временной остановки движения троллейбусного маршрута № 2. МУПП «Саратовгорэлектротранс» сообщает, что ремонт коммуникаций будет завершен до 27 мая и движение будет восстановлено. Все остальные основные трамвайные и троллейбусные маршруты находятся в движении.