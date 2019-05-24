24 Мая 2019 ПЯТНИЦА
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Суд встал на сторону «Ураласбеста» в иске против депутата Крыловой

Новости
Суд встал на сторону «Ураласбеста» в иске против депутата Крыловой

«Ураласбест» выиграл судебный иск у депутата городской Думы города Асбеста Натальи Крыловой.

Свердловский Арбитражный суд встал на сторону комбината и обязал ответчицу выполнить требования истца (http://vedomosti-ural.ru/news/73597/). Как известно, депутат от партии КПРФ разместила в соцсети «Одноклассники» пост, в котором обвинила предприятие в неуплате налогов. Юристы «Ураласбеста» потребовали удалить пост с недостоверной информацией и выплатить комбинату компенсацию за нанесенный репутации предприятия ущерб в размере 1 рубля.

Сергей Ременник, руководитель Управления стратегического развития ОАО «Ураласбест», заявил о лживости информации, выдаваемой Натальей Крыловой, напомнив, что сейчас в делопроизводстве находится еще один иск к парламентарию. Крылова распространяла о комбинате и его руководителях недостоверные сведения. Теперь от нее потребуют возместить репутационный ущерб уже более внушительной суммой в 500 тысяч рублей. Сергей Ременник подчеркнул, что комбинат доказал, что любые провокации против доброго имени предприятия не останутся безнаказанными. При этом он отметил: «Ураласбест» гордится создаваемыми им рабочими местами и проектами, налогами, которые платит, и реализацией главной цели комбината – сделать город Асбест лучше.