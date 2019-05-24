В области пройдет финал IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по гребле на байдарках и каноэ
23 мая 2019 года министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов принимает участие в совещании по вопросу подготовки к проведению финальных соревнований IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года, которое проводит заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов.
Александр Абросимов рассказал о подготовке к проведению финальных соревнований Спартакиады по гребле на байдарках и каноэ, которая пройдет с 24 по 29 июля. «В городе Энгельсе Саратовской области на базе областной спортшколы олимпийского резерва соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках Спартакиад России будут проводиться в пятый раз. Именно на озере Сазанка в Энгельсе прошла I Спартакиада учащихся России в 2003 году, а 2011 году Спартакиада учащихся снова была в Энгельсе, в 2016 году была проведена Спартакиада спортивных школ России и Спартакиада молодежи России в 2018 году", - подчеркнул министр.
В соревнованиях ожидается участие 400 человек из 34 регионов России. Окончательный список финалистов и количественный состав участников будет определен Всероссийской Федерацией гребли на байдарках и каноэ до 8 июня 2019 года. В Энгельсе будет разыграно 23 комплекта наград на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках и четверках.