В области пройдет финал IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по гребле на байдарках и каноэ

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Александр Абросимов рассказал о подготовке к проведению финальных соревнований Спартакиады по гребле на байдарках и каноэ, которая пройдет с 24 по 29 июля. «В городе Энгельсе Саратовской области на базе областной спортшколы олимпийского резерва соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках Спартакиад России будут проводиться в пятый раз. Именно на озере Сазанка в Энгельсе прошла I Спартакиада учащихся России в 2003 году, а 2011 году Спартакиада учащихся снова была в Энгельсе, в 2016 году была проведена Спартакиада спортивных школ России и Спартакиада молодежи России в 2018 году", - подчеркнул министр.В соревнованиях ожидается участие 400 человек из 34 регионов России. Окончательный список финалистов и количественный состав участников будет определен Всероссийской Федерацией гребли на байдарках и каноэ до 8 июня 2019 года. В Энгельсе будет разыграно 23 комплекта наград на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках и четверках.