Саратовская студентка выиграла полмиллиона рублей

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Участники представляют 44 региона России и 67 вузов/филиалов. В ходе соревнований они выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимали стратегические решения. Цель кубка – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.«Кубок «Управляй!» отличается от многих других проектов тем, что здесь от участников требуются не только знания, но и готовность принимать решения, принимать на себя ответственность. Это главное отличие. Решение – это всегда ответственность. То, что вы проходили в кубке «Управляй!», процентов на 90 соответствует тем вызовам, той ответственности и тем решениям, которые вам предстоит принимать в реальной управленческой жизни», – обратился к участникам финала первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.Обладательницей Кубка «Управляй!» стала Алена Ануфриева, студентка Поволжского института управления им. П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС. Она получит образовательный грант в размере полумиллиона рублей и приглашение в город Екатеринбург на национальный финал Global Management Challenge.