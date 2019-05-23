23 Мая 2019 ЧЕТВЕРГ
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Саратовская студентка выиграла полмиллиона рублей
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В связи с переходом на "цифру" количество российских каналов в Саратовской области утеряно не будет
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Саратовская студентка выиграла полмиллиона рублей

Новости


В Москве наградили победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина. В финальных испытаниях приняли участие 150 конкурсантов, из которых победителями стали 10 человек.

Участники представляют 44 региона России и 67 вузов/филиалов. В ходе соревнований они выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимали стратегические решения. Цель кубка – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.

«Кубок «Управляй!» отличается от многих других проектов тем, что здесь от участников требуются не только знания, но и готовность принимать решения, принимать на себя ответственность. Это главное отличие. Решение – это всегда ответственность. То, что вы проходили в кубке «Управляй!», процентов на 90 соответствует тем вызовам, той ответственности и тем решениям, которые вам предстоит принимать в реальной управленческой жизни», – обратился к участникам финала первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

Обладательницей Кубка «Управляй!» стала Алена Ануфриева, студентка Поволжского института управления им. П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС. Она получит образовательный грант в размере полумиллиона рублей и приглашение в город Екатеринбург на национальный финал Global Management Challenge.