В Саратове продолжается XXXII Собиновский музыкальный фестиваль, тема которого «Герои истории на музыкальной сцене».

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О программе фестиваля рассказал художественный руководитель фестиваль, лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев:- Программа XXXII Собиновского музыкального фестиваля в этом году выстроена из мероприятий, лейтмотивом которых проходят персонажи мировой истории. Тема героики в широком понимании изначально свойственна художественному творчеству. Нас же заинтересовала небольшая часть этого вопроса, а именно персонаж с реальными историческими корнями или имеющий своего прототипа в истории.Одна из особенностей фестиваля – исполнение редко звучащих сочинений симфонического и ораториального жанра. В этом году, уверен, мы не разочаруем нашего слушателя. На открытии прозвучали такие малоизвестные произведения, как кантата П. Чайковского «В память двухсотлетней годовщины рождения Петра I», симфоническая поэма А. Глазунова «Стенька Разин», увертюры «Юлий Цезарь» Р. Шумана, «Дмитрий Донской» А. Рубинштейна, «Риенци» Р. Вагнера, «Вильгельм Телль» Дж. Россини, которые в своем сюжете отсылают к конкретным историческим личностям разных времен и стран.Специально к 175-летию Николая Андреевича Римского-Корсакова наш театр подготовил в концертном исполнении оперу «Царская невеста». С участием гастролеров из Московского театра «Новая опера» и Мариинского театра прозвучат выдающиеся спектакли русской классики, отвечающие заявленной теме – «Жизнь за царя» М. Глинки и «Князь Игорь» А. Бородина. Состоится литературно-музыкальный вечер народного артиста России Евгения Князева, на котором будет прочитана трагедия А. Пушкина «Борис Годунов» в сопровождении музыки М. Мусоргского и С. Прокофьева.Интересным событием для саратовской публики будет приезд театра «Балет Москва» со спектаклями о героях Древней Греции «Минос» и «Эрос Redux» –одноактными балетами в постановке представителей новой голландской хореографии. Также нас ждет показ ритм-балета на музыку А. Рыбникова «Юнона» и «Авось», раскрывающего жизненные перипетии героя русской истории, дипломата и мореплавателя графа Резанова.Традиционный Конкурс Конкурсов вокалистов пройдет с участием 12-ти молодых певцов, уже являющихся лауреатами многих международных конкурсов. По регламенту в конкурсе не могут участвовать саратовские певцы, но жюри состоит только из ведущих солистов саратовского театра и педагогов Саратовской консерватории. Таким образом, задана ситуация, исключающая возможность какого-либо лоббирования. В качестве дирижёра заключительного тура Конкурса приглашен народный артист России маэстро Евгений Бражник из Москвы.В заключительном гала-концерте фестиваля выступят ведущие солисты оперной труппы театра и победители «Конкурса конкурсов вокалистов».