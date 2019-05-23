Сбербанк подвел итоги работы с агропромышленным комплексом России

просмотров: 56

· Предприятиям АПК выдано кредитов на 118 млрд рублей, что на 132% больше, чем на 1 мая 2018 года.· Остаток ссудной задолженности на 1 мая составляет 1,1 трлн рублей (+12% к показателю 2018 года).23 мая 2019 года, Москва — Сбербанк подвел итоги работы с агропромышленным комплексом (АПК) России.На 1 мая 2019 года предприятиям АПК Сбербанком выдано кредитов на 118 млрд рублей, что на 132% больше, чем на 1 мая 2018 года. Из них субсидируемых кредитов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 года № 1528) выдано на 40 млрд руб., краткосрочных кредитов – 89 млрд руб. (+108%), в том числе на сезонные работы – 53 млрд руб. (+80%); инвестиционных кредитов выдано на 29 млрд руб. (+264%).Остаток ссудной задолженности на 1 мая составляет 1,1 трлн рублей (+12% к показателю 2018 года).В марте 2019 запущен пилот по продвижению продукта «Агрострахование сезонно-полевых работ с господдержкой». Банк оптимизирует подходы к кредитованию сезонно-полевых работ в целях оперативного доведения средств государственной поддержки до аграриев. Банк максимально сосредоточен на удовлетворении потребностей малых форм хозяйствования.В рамках взаимодействия с Министерством сельского хозяйства России реализованы следующие законодательные инициативы: отменен территориальный признак в выращивании зерна для мукомолов, разрешено субсидирование строительства и модернизации мощностей по переработке рыбы, изданы Правила субсидирования в рамках экспорта.Банк выступил также с другими инициативами, которые сейчас находятся на рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства. Среди них — субсидирование установок замкнутого водоснабжения (выращивание аквакультуры), возможность получения субсидий в размере 100% кредитных средств при рефинансировании кредитов других банков, включение лизинговых компаний в программу субсидирования кредитов, субсидирование строительства теплиц до 2020 г. включительно, расширение целевого использования льготного кредитования, строительство элеваторов, формирование порядка взаимодействия и целей субсидирования экспорта.В рамках автоматизации госпрограммы льготного кредитования, в которой лидирует Сбербанк, начат переход на электронное взаимодействие с Минсельхозом (создана СМЭВ — система межведомственного электронного взаимодействия), которое будет функционировать в мае 2019 года. Банк организует процесс оптимизации взаимодействия между региональными представительствами Минсельхоз РФ и филиалами банка в целях оперативного управления освоением субсидий и удовлетворения большего числа аграриев.Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:«Сбербанк уделяет особое внимание поддержке агропромышленного комплекса. Своей важнейшей задачей мы считаем развитие стратегического партнерства банка, бизнесаи государства. Благодаря усилиям банка был реализован ряд законодательных инициатив по изменению порядка субсидирования, которые помогли нашим клиентам уверенно работать на этом рынке».