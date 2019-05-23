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Сбербанк подвел итоги работы с агропромышленным комплексом России

Новости
Сбербанк подвел итоги работы с агропромышленным комплексом России

Сбербанк подвел итоги работы с агропромышленным комплексом России

· Предприятиям АПК выдано кредитов на 118 млрд рублей, что на 132% больше, чем на 1 мая 2018 года.

· Остаток ссудной задолженности на 1 мая составляет 1,1 трлн рублей (+12% к показателю 2018 года).

23 мая 2019 года, Москва — Сбербанк подвел итоги работы с агропромышленным комплексом (АПК) России.

На 1 мая 2019 года предприятиям АПК Сбербанком выдано кредитов на 118 млрд рублей, что на 132% больше, чем на 1 мая 2018 года. Из них субсидируемых кредитов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 года № 1528) выдано на 40 млрд руб., краткосрочных кредитов – 89 млрд руб. (+108%), в том числе на сезонные работы – 53 млрд руб. (+80%); инвестиционных кредитов выдано на 29 млрд руб. (+264%).

Остаток ссудной задолженности на 1 мая составляет 1,1 трлн рублей (+12% к показателю 2018 года).

В марте 2019 запущен пилот по продвижению продукта «Агрострахование сезонно-полевых работ с господдержкой». Банк оптимизирует подходы к кредитованию сезонно-полевых работ в целях оперативного доведения средств государственной поддержки до аграриев. Банк максимально сосредоточен на удовлетворении потребностей малых форм хозяйствования.

В рамках взаимодействия с Министерством сельского хозяйства России реализованы следующие законодательные инициативы: отменен территориальный признак в выращивании зерна для мукомолов, разрешено субсидирование строительства и модернизации мощностей по переработке рыбы, изданы Правила субсидирования в рамках экспорта.

Банк выступил также с другими инициативами, которые сейчас находятся на рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства. Среди них — субсидирование установок замкнутого водоснабжения (выращивание аквакультуры), возможность получения субсидий в размере 100% кредитных средств при рефинансировании кредитов других банков, включение лизинговых компаний в программу субсидирования кредитов, субсидирование строительства теплиц до 2020 г. включительно, расширение целевого использования льготного кредитования, строительство элеваторов, формирование порядка взаимодействия и целей субсидирования экспорта.

В рамках автоматизации госпрограммы льготного кредитования, в которой лидирует Сбербанк, начат переход на электронное взаимодействие с Минсельхозом (создана СМЭВ — система межведомственного электронного взаимодействия), которое будет функционировать в мае 2019 года. Банк организует процесс оптимизации взаимодействия между региональными представительствами Минсельхоз РФ и филиалами банка в целях оперативного управления освоением субсидий и удовлетворения большего числа аграриев.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«Сбербанк уделяет особое внимание поддержке агропромышленного комплекса. Своей важнейшей задачей мы считаем развитие стратегического партнерства банка, бизнеса

и государства. Благодаря усилиям банка был реализован ряд законодательных инициатив по изменению порядка субсидирования, которые помогли нашим клиентам уверенно работать на этом рынке».