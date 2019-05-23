23 Мая 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 23 мая
В области пройдет финал IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по гребле на байдарках и каноэ
17:11 | 23 мая
Сбербанк подвел итоги работы с агропромышленным комплексом России
17:06 | 23 мая
В десятку лучших тематических сайтов включен ONREALT.RU
16:39 | 23 мая
Саратовская студентка выиграла полмиллиона рублей
15:48 | 23 мая
В Саратове продолжается XXXII Собиновский музыкальный фестиваль, тема которого «Герои истории на музыкальной сцене»
14:51 | 23 мая
Состоялся городской фестиваль дошкольных образовательных учреждений #ЯЖемчужинка
14:03 | 23 мая
Барабанщики студии "Пересвет" успешно выступили на международном конкурсе "Парад ударных инструментов» в Москве
13:15 | 23 мая
В Саратове состоялся финал конкурса «Воспитатель года»
12:14 | 23 мая
Более 1000 заявок поступило для участия в премии Successful Men Awards
12:01 | 23 мая
В связи с переходом на "цифру" количество российских каналов в Саратовской области утеряно не будет
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В десятку лучших тематических сайтов включен ONREALT.RU

Новости
В десятку лучших тематических сайтов включен ONREALT.RU

Мониторинг популярных тематических сайтов в сфере недвижимости в очередной раз провел сервис «Яндекс.Радар».

В десятку лучших российских систем по итогам апреля текущего года попал сервис поиска недвижимости ONREALT.RU. Каждый день его посещают около 45 тысяч пользователей. Сервис начал свою деятельность в декабре 2017 года.

Сайт ONREALT.RU действует самостоятельно, обходясь без посредников. На его площадке клиенты публикуют объявления о сдаче жилых и коммерческих помещений в аренду, а также о продаже. У пользователей есть возможность напрямую общаться с собственниками жилья – сервис обеспечивает защиту от мошеннических схем и накрутки риэлторских агентств. Сайт (https://onrealt.ru/) гарантирует достоверность данных об объектах по всей стране, сдаваемых в аренду или выставленных на продажу. В числе предложений – дачные/загородные постройки, готовое жилье, земельные участки.

Пользователи оценили по достоинству сервис ONREALT.RU за простоту, оперативность и возможность напрямую связываться с собственником жилья.