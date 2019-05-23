В десятку лучших тематических сайтов включен ONREALT.RU

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В десятку лучших российских систем по итогам апреля текущего года попал сервис поиска недвижимости ONREALT.RU. Каждый день его посещают около 45 тысяч пользователей. Сервис начал свою деятельность в декабре 2017 года.Сайт ONREALT.RU действует самостоятельно, обходясь без посредников. На его площадке клиенты публикуют объявления о сдаче жилых и коммерческих помещений в аренду, а также о продаже. У пользователей есть возможность напрямую общаться с собственниками жилья – сервис обеспечивает защиту от мошеннических схем и накрутки риэлторских агентств. Сайт (https://onrealt.ru/) гарантирует достоверность данных об объектах по всей стране, сдаваемых в аренду или выставленных на продажу. В числе предложений – дачные/загородные постройки, готовое жилье, земельные участки.Пользователи оценили по достоинству сервис ONREALT.RU за простоту, оперативность и возможность напрямую связываться с собственником жилья.