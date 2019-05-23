Более 1000 заявок поступило для участия в премии Successful Men Awards
Торжественная церемония вручения премии Successful Men Awards состоится в Москве.
Организатором мероприятия выступает в лице Яны Кутуевой продюсерская компания «Атмосфера». Претендовать на награду в области науки, бизнеса, спорта, творчества могут русскоговорящие мужчины любого возраста, национальности, семейного положения со всего мира.
Оргкомитет премии сообщил, что на конкурс поступило уже более 1000 заявок. Среди претендентов уже есть явные лидеры. Так, жюри отметило владельца компании по изготовлению уличных очагов Александра Хрусталева, основателя компании по доставке здорового питания, фудблогера Максима Корнева, пластического хирурга Тиграна Алексаняна, владельца самой крупной сети экспресс-парикмахерских Ильназа Набиуллина и многих других.
Событие обещают посетить многие звезды шоу-бизнеса, рестораторы, спортсмены, теле-и радиоведущие. Среди них Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Светлана Зейналова, Никас Сафронов, Алексей Васильчук и другие.