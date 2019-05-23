23 Мая 2019 ЧЕТВЕРГ
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Более 1000 заявок поступило для участия в премии Successful Men Awards
12:01 | 23 мая
В связи с переходом на "цифру" количество российских каналов в Саратовской области утеряно не будет
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Более 1000 заявок поступило для участия в премии Successful Men Awards

Новости
Более 1000 заявок поступило для участия в премии Successful Men Awards

Торжественная церемония вручения премии Successful Men Awards состоится в Москве.

Организатором мероприятия выступает в лице Яны Кутуевой продюсерская компания «Атмосфера». Претендовать на награду в области науки, бизнеса, спорта, творчества могут русскоговорящие мужчины любого возраста, национальности, семейного положения со всего мира.

Оргкомитет премии сообщил, что на конкурс поступило уже более 1000 заявок. Среди претендентов уже есть явные лидеры. Так, жюри отметило владельца компании по изготовлению уличных очагов Александра Хрусталева, основателя компании по доставке здорового питания, фудблогера Максима Корнева, пластического хирурга Тиграна Алексаняна, владельца самой крупной сети экспресс-парикмахерских Ильназа Набиуллина и многих других.

Событие обещают посетить многие звезды шоу-бизнеса, рестораторы, спортсмены, теле-и радиоведущие. Среди них Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Светлана Зейналова, Никас Сафронов, Алексей Васильчук и другие.