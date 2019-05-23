23 Мая 2019 ЧЕТВЕРГ
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Состоялся городской фестиваль дошкольных образовательных учреждений #ЯЖемчужинка

Новости


21 мая состоялся второй городской фестиваль художественного творчества воспитанников дошкольных образовательных учреждений #ЯЖемчужинка.

Фестиваль проводился в целях развития творческих способностей воспитанников и создания условий для формирования у детей общей культуры сценического поведения по 7 номинациям:

- «Хоровой коллектив»;

- «Сольный вокал»;

- «Вокальный ансамбль»;

- «Фольклорный ансамбль»;

- «Хореография»;

- «Художественное слово»;

- «Оригинальный жанр» (игра на музыкальном инструменте, театр моды, пантомима, пластический этюд и др.).

В мероприятии приняли участие более 1500 детей, воспитателей и родителей.