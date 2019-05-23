Состоялся городской фестиваль дошкольных образовательных учреждений #ЯЖемчужинка
21 мая состоялся второй городской фестиваль художественного творчества воспитанников дошкольных образовательных учреждений #ЯЖемчужинка.
Фестиваль проводился в целях развития творческих способностей воспитанников и создания условий для формирования у детей общей культуры сценического поведения по 7 номинациям:
- «Хоровой коллектив»;
- «Сольный вокал»;
- «Вокальный ансамбль»;
- «Фольклорный ансамбль»;
- «Хореография»;
- «Художественное слово»;
- «Оригинальный жанр» (игра на музыкальном инструменте, театр моды, пантомима, пластический этюд и др.).
В мероприятии приняли участие более 1500 детей, воспитателей и родителей.