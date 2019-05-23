Барабанщики студии "Пересвет" успешно выступили на международном конкурсе "Парад ударных инструментов» в Москве
С 15 по 19 мая 2019 года в Москве прошел международный фестиваль - конкурс "Парад ударных инструментов", в котором принял участие народный коллектив «Студия ударных инструментов «Пересвет» РДК р.п.Степное Советского муниципального района (руководитель А.В.Мануйлов).
Коллектив стал лауреатом I степени, солисты ансамбля - Наталья Вильдерман и Владислав Стасов, в своих возрастных категориях в номинации «соло на ударных инструментах» - лауреаты II степени, Даниил Ганерт в своей группе - лауреат III степени. Трио коллектива также - лауреаты III степени.