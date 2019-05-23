В Саратове состоялся финал конкурса «Воспитатель года»

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Победители районного этапа сегодня собрались в актовом зале дома творчества, чтобы узнать, кто же из них стал лучшим в городе и достоин звания «Воспитатель года».Среди почетных гостей мероприятия присутствовали: глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев, заместитель главы администрации города по социальной сфере Наталия Леонтьева, председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая, глава администрации Ленинского района Лада Мокроусова, представители структурных подразделений администрации и общественности.В фойе дома творчества была организована выставка с работами учащихся и воспитателей дошкольных учреждений. Экспозиция состояла из рисунков, аппликаций и работ различных видов прикладного искусства.На сцене выступили танцевальные и вокальные коллективы воспитанников детских садов, продемонстрировали свои творческие таланты также и сами конкурсанты.Так, по итогам конкурсного отбора звание «Воспитатель года» приобрела воспитатель МДОУ «Детский сад № 25 «Маячок» Светлана Попова.Награждал победительницу глава города Михаил Исаев.«Всего в конкурсе приняло участие 54 воспитателя, и среди 7 финалистов был выбран лучший. Дети приходят в детский сад, когда они ещё не умеют читать, писать, они не знают что такое дисциплина. Вы готовите их к школе,дарите частичку своего сердца и своей души. Каждой из вас я говорю - спасибо за каждодневный и нелегкий труд», - сказал Михаил Исаев и вручил заслуженную награду победительнице конкурса.«Я хочу выразить слова благодарности своему воспитателю, которая когда-то привила мне любовь к этой профессии, и благодаря которой сейчас я нахожусь на этой сцене», - прокомментировала свою победу Светлана Попова.По итогам конкурса на втором месте оказалась воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 247» Мария Осипова, а почетное третье место досталось представительнице МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35 «Фантастика» Луние Айтугановой.Сообщает пресс-служба Саратовской мэрии.