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В связи с переходом на "цифру" количество российских каналов в Саратовской области утеряно не будет
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В связи с переходом на "цифру" количество российских каналов в Саратовской области утеряно не будет

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Саратовская область попала в четвертый этап перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, который состоится 14 октября 2019 года.

Напомним, ранее планировалось, что регион попадет в третью «волну» перехода (с 3 июня). Такая отсрочка даст дополнительное время на информирование населения, приобретение жителями новых телевизоров, приставок дециметровых антенн, подходящих для приема цифрового сигнала.

Министерство промышленности и энергетики области разъясняет, как будут работать региональные теле – и радиоканалы.

В настоящее время на территории Саратовской области трансляция регионального контента осуществляется на теле- и радиоканалах ВГТРК в виде информационных «врезок» в рамках первого мультиплекса наземного цифрового телерадиовещания. Трансляция региональных программ осуществляется на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио России». Также указанные каналы и станции по-прежнему работают в "аналоге". С 14 октября они будут работать только в цифровом формате.

Среднесуточный объем регионального вещания составляет:

«Россия 1» – 90 минут (будние дни), 100 минут (суббота), 40 минут (воскресенье);

«Россия 24» – 150 минут;

«Радио России» – 170 минут (будние дни), 50 минут (выходные).

Кроме того, в регионе работает телеканал «Саратов 24» (ООО «Вещатель»), который является круглосуточным. Объем вещания на канале в неделю составляет 168 часов, из которых объем вещания национальной продукции (то есть контента, подготовленного гражданами РФ и российскими организациями) составляет 150 часов. Кроме того, в неделю на канале выходит 25 часов программ собственного производства, в том числе произведенных по заказу.

С отключением аналогового телерадиовещания и переходом на «цифру» телеканал «Саратов 24», по данным редакции, продолжит вещание в кабельных сетях, а также сети Интернет.