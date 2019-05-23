Около трех тысяч "предпенсионеров" приняли участие в выездных консультациях ЦЗН
С начала года в Саратовской области проведено 308 выездных консультационных мероприятий на предприятиях и в организациях региона, в которых приняли участие более 2,8 тысяч работающих граждан предпенсионного возраста.
Во время выездных мероприятий, а также в консультационных пунктах, которые действуют во всех центрах занятости населения, специалисты знакомят граждан с услугами службы занятости населения, с ситуацией на рынке труда, с юридическими аспектами в сфере занятости населения.
Участников консультаций информируют о реализации на территории Саратовской области федерального проекта «Старшее поколение» (национальный проект «Демография»), в рамках которого работники предпенсионного возраста могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование.