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Танцевальные коллективы Саратовской области стали победителями Всероссийского отборочного этапа Международного фестиваля в Сочи

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С 15 по 22 мая в Сочи прошел Всероссийский отборочный этап VII Международного благотворительного танцевального фестиваля INCLUSIVE DANCE.

Этот фестиваль ежегодно собирает лучшие коллективы России и зарубежья и является крупнейшим событием в мире инклюзивного творчества. В этом году за первые места боролись более 40 коллективов из 19 регионов России, а также из Австрии и Эстонии. Всего в Сочи собрались почти 500 участников фестиваля, а среди творческих номеров были представлены все танцевальные стили – от балета до хип-хопа.

Саратовскую область на фестивале представляли творческие коллективы социозащитных учреждений области, среди которых: ансамбли «Ритмы танца» и «Антарес» Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов и танцевальная группа «Стиль» Адоевщинского психоневрологического интерната.

Танцевальный коллектив «Ритмы танца» с номером «В джазе только девушки» получил 1 место в номинации «Эстрадный танец». Ансамбль «Антарес» с танцем «Колыбельная» стал победителем в номинации «Народный танец». Танцевальный коллектив «Стиль» награжден дипломами в номинации «Эстрадный танец» (номера «Dance people» и «Дело в шляпе») за 2 и 3 место.

Победители отборочного этапа приглашены для участия в соревнованиях «Большой Кубок Inclusive Dance» VII Международного благотворительного танцевального фестиваля, которые состоятся в рамках заключительных мероприятий 26-29 октября 2019 года в Москве.