Следж-хоккей в Саратове: «крылатых» игроков станет больше

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В полдень на главном закрытом катке Саратова показательный матч по следж-хоккею провели игроки команды «Крылья». Ребята во главе с их мудрыми и креативными в тренировках и непосредственно спортивных битвах тренерами устроили матч для учащихся из интернатов №№ 3, 4, 5.Последние и обеспечили жаркую атмосферу в холодном «Кристалле». В едином порыве поддерживали спортсменов их однокашники и педагоги. Почти всем составом посетил ЛДС дружный коллектив педагогов школы-интерната №4 города Саратова. Многие учителя таким образом получили возможность увидеть, как изменились и повзрослели их ученики, которых в жизни ведут важные слова: «знания», «спорт», «дружба».На поле было свое настроение. На максимальную самоотдачу настроил своих подопечных тренер, консультант (а в данном матче и арбитр) Игорь Широких. Он разделил следж-хоккеистов на две семерки, что позволило ярко представить болельщикам клуб «Крылья», его спортивные навыки и возможности.– Хороший матч, – подытожил ледовую встречу Игорь Борисович. – Сегодняшняя игра задумывалась как своего рода стимул для детей с ограниченными физическими возможностями попробовать свои силы в следж-хоккее. Цель достигнута. По окончании игры среди юных болельщиков нашлось много желающих сесть в сани и сделать в них свои первые движения на льду.В это время весьма значительные события происходили и за пределами катка. Инициатор и создатель движения адаптивного хоккея в Саратовской области, основатель ДСХК «Крылья», тренер Сергей Родионов встречал почетных гостей – взрослых, которые успехам начинающих спортсменов не только от души рады, но и пытаются помочь развивать их любимое дело. Перед самым матчем ребят навестила региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя.– Идея привести следж-хоккей в Саратовскую область пришла в 2014 году, когда сборная по следж-хоккею взяла «серебро» на Олимпиаде в Пекине, – рассказал Татьяне Николаевне Сергей Родионов. – В том году соответствующий проект реализовался благодаря Гранту президента России. В 2019-ом – получил свое развитие. Команда «Крылья» провела выездной матч в городе Вольске, в Саратове состоялся турнир «Содружество» с участие четырех следж-хоккейных клубов России. Впереди наших игроков ждет много событий, вместе с тем мы, тренеры, стремимся вовлечь в этот вид спорта больше ребят. В Саратовской области живут шесть тысяч детей-инвалидов. Им тоже хочется играть в следж-хоккей. Помогут им в осуществлении мечты учебно-тренировочные сборы, ближайший из которых пройдет этим летом на базе школы-интерната №4 города Саратова.В ответ на слова Сергея Валерьевича омбудсвумен отметила, что подобные матчи невозможно и неправильно называть сухими словами «мероприятие», «событие».– Это сама жизнь, - убеждена Татьяна Загородняя. – Потому что когда дети увлечены чем-то, вовлечены в такое захватывающее, интересное дело, они начинают верить в себя. А дети с особенностями развития, чтобы начать жить по-настоящему, в первую очередь должны поверить в себя. И для следж-хоккеистов их увлечение станет путевкой в жизнь, и это самое главное. Мы познакомились с командой благодаря проекту «Добро — детям», суть которого заключается в помощи волонтерами детям, которые лишены возможности передвигаться при помощи взрослых. Один из участников проекта, Павел Белоглазов, оказался игроком команды «Крылья». И посмотрев, с какой отдачей играют ребята, мы хотим сказать, что будет поддерживать ДСХК «Крылья», будем сражаться за каждого ребенка. Ведь они этим живут.В завершении своего визита детский правозащитник вручила Родионову Благодарственное письмо.В разгар матча в гости к «Крыльям» приехал их добрый друг и преданный болельщик Михаил Исаев. Параллельно штурму ворот, которые игроки атаковали с заслуживающей уважения активностью, у ледовых бортиков велся «мозговой штурм». Саратовский градоначальник с интересом рассматривал элементы экипировки следж-хоккеиста, задавал тренерам насущные для команды вопросы, радушно пожимал руки своим юным друзьям-спортсменам. Беседа Михаила Александровича с наставниками «Крыльев» происходила на фоне символичной картины: ряды дружных болельщиков за стеклом трибун, в котором отражалось ледовое сражение. Она словно говорила, что сегодняшние зрители вполне могут стать завтрашними игроками. Главное, это возможно. Ведь этого хочет так много людей: от следж-хоккеистов и их родителей до тренеров и высокопоставленных государственных мужей. От всей души хотят. А это вселяет уверенность, что у паралимпийской версии хоккея с шайбой на саратовском льду все впереди!Автор Елена Маркелова