Следж-хоккей в Саратове: «крылатых» игроков станет больше
«На льду было жарко», «лед растоплен сердцами болельщиков». Метафоры избитые. Но 22 мая в Ледовом дворце спорта «Кристалл» было именно так.
В полдень на главном закрытом катке Саратова показательный матч по следж-хоккею провели игроки команды «Крылья». Ребята во главе с их мудрыми и креативными в тренировках и непосредственно спортивных битвах тренерами устроили матч для учащихся из интернатов №№ 3, 4, 5.
Последние и обеспечили жаркую атмосферу в холодном «Кристалле». В едином порыве поддерживали спортсменов их однокашники и педагоги. Почти всем составом посетил ЛДС дружный коллектив педагогов школы-интерната №4 города Саратова. Многие учителя таким образом получили возможность увидеть, как изменились и повзрослели их ученики, которых в жизни ведут важные слова: «знания», «спорт», «дружба».
На поле было свое настроение. На максимальную самоотдачу настроил своих подопечных тренер, консультант (а в данном матче и арбитр) Игорь Широких. Он разделил следж-хоккеистов на две семерки, что позволило ярко представить болельщикам клуб «Крылья», его спортивные навыки и возможности.
– Хороший матч, – подытожил ледовую встречу Игорь Борисович. – Сегодняшняя игра задумывалась как своего рода стимул для детей с ограниченными физическими возможностями попробовать свои силы в следж-хоккее. Цель достигнута. По окончании игры среди юных болельщиков нашлось много желающих сесть в сани и сделать в них свои первые движения на льду.
В это время весьма значительные события происходили и за пределами катка. Инициатор и создатель движения адаптивного хоккея в Саратовской области, основатель ДСХК «Крылья», тренер Сергей Родионов встречал почетных гостей – взрослых, которые успехам начинающих спортсменов не только от души рады, но и пытаются помочь развивать их любимое дело. Перед самым матчем ребят навестила региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя.
– Идея привести следж-хоккей в Саратовскую область пришла в 2014 году, когда сборная по следж-хоккею взяла «серебро» на Олимпиаде в Пекине, – рассказал Татьяне Николаевне Сергей Родионов. – В том году соответствующий проект реализовался благодаря Гранту президента России. В 2019-ом – получил свое развитие. Команда «Крылья» провела выездной матч в городе Вольске, в Саратове состоялся турнир «Содружество» с участие четырех следж-хоккейных клубов России. Впереди наших игроков ждет много событий, вместе с тем мы, тренеры, стремимся вовлечь в этот вид спорта больше ребят. В Саратовской области живут шесть тысяч детей-инвалидов. Им тоже хочется играть в следж-хоккей. Помогут им в осуществлении мечты учебно-тренировочные сборы, ближайший из которых пройдет этим летом на базе школы-интерната №4 города Саратова.
В ответ на слова Сергея Валерьевича омбудсвумен отметила, что подобные матчи невозможно и неправильно называть сухими словами «мероприятие», «событие».
– Это сама жизнь, - убеждена Татьяна Загородняя. – Потому что когда дети увлечены чем-то, вовлечены в такое захватывающее, интересное дело, они начинают верить в себя. А дети с особенностями развития, чтобы начать жить по-настоящему, в первую очередь должны поверить в себя. И для следж-хоккеистов их увлечение станет путевкой в жизнь, и это самое главное. Мы познакомились с командой благодаря проекту «Добро — детям», суть которого заключается в помощи волонтерами детям, которые лишены возможности передвигаться при помощи взрослых. Один из участников проекта, Павел Белоглазов, оказался игроком команды «Крылья». И посмотрев, с какой отдачей играют ребята, мы хотим сказать, что будет поддерживать ДСХК «Крылья», будем сражаться за каждого ребенка. Ведь они этим живут.
В завершении своего визита детский правозащитник вручила Родионову Благодарственное письмо.
В разгар матча в гости к «Крыльям» приехал их добрый друг и преданный болельщик Михаил Исаев. Параллельно штурму ворот, которые игроки атаковали с заслуживающей уважения активностью, у ледовых бортиков велся «мозговой штурм». Саратовский градоначальник с интересом рассматривал элементы экипировки следж-хоккеиста, задавал тренерам насущные для команды вопросы, радушно пожимал руки своим юным друзьям-спортсменам. Беседа Михаила Александровича с наставниками «Крыльев» происходила на фоне символичной картины: ряды дружных болельщиков за стеклом трибун, в котором отражалось ледовое сражение. Она словно говорила, что сегодняшние зрители вполне могут стать завтрашними игроками. Главное, это возможно. Ведь этого хочет так много людей: от следж-хоккеистов и их родителей до тренеров и высокопоставленных государственных мужей. От всей души хотят. А это вселяет уверенность, что у паралимпийской версии хоккея с шайбой на саратовском льду все впереди!
Автор Елена Маркелова