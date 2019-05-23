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По вопросам пенсионного обеспечения можно обращаться в ПФР напрямую

Новости
По вопросам пенсионного обеспечения можно обращаться в ПФР напрямую

Еженедельно в адрес Отделения и территориальных органов ПФР по Саратовской области поступают обращения от пенсионеров по перерасчету размера пенсии, составленные при помощи юристов. Юридические фирмы обещают пенсионерам увеличение пенсии, и берут за свои услуги немалые деньги.

Фактически работа таких организаций заключается в написании заявлений от имени пенсионера в различные инстанции. К заявлению прилагаются копии документов пенсионера, которые, зачастую уже есть в выплатном деле гражданина, а также цитаты из пенсионного законодательства. Из всего количества обращений, поступающих в ПФР, подобные заявления составляют более 25%.

Обращаем внимание, что Пенсионный фонд все услуги оказывает бесплатно!

Любой гражданин РФ может обратиться в ПФР напрямую, выбрав удобный для него способ. Можно направить письмо по почте, а можно в электронном виде через сайт ПФР (pfrf.ru). Посредничество юриста для составления заявления не требуется. Суть своего обращения следует изложить в простой доступной форме, в любом случае заявитель получит развернутый ответ. Сотрудники ПФР дадут квалифицированную консультацию, при необходимости - направят запросы в соответствующие инстанции.

Отделение ПФР по Саратовской области и его территориальные органы готовы к сотрудничеству. Ни одно обращение не останется без внимательного рассмотрения на принципах законности и обоснованности.