В Академопере открылся XXXII Собиновский музыкальный фестиваль

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В первый день фестиваля до торжественного концерта открылась планшетная выставка «Музыкальный театр П.И. Чайковского» - совместный проект Саратовского театра оперы и балета и Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского . Выставка будет представлена до конца Собиновского фестиваля в Голубой гостиной театра. Экспозицию выставки открыл директор музея-заповедника П.И. Чайковского Владимир Лисенко.Концерт-открытие фестиваля начался с приветственной речи Губернатора Саратовской области Валерия Радаева:«Вот уже более тридцати лет подряд мы становимся свидетелями уникального явления культуры. Трудно найти еще один фестиваль с такой богатой историей. И все эти годы интерес к нему не ослабевает. Свыше восьми тысяч зрителей посещают фестиваль ежегодно. За это спасибо организаторам, артистам и, конечно, зрителям. Творческий форум такого масштаба всегда наполнен особой торжественностью. Много отдано сил на то, чтобы зритель проникся шедеврами, которые создавали великие мастера. Симфоническая музыка, балет, опера, сольное исполнение — все представлено на фестивале, не говоря уже о выдающихся коллективах. Оценку дадут эксперты и критики. Для нас же это настоящий праздник, особенно в Год театра. Не сомневаюсь, каждый вечер будет незабываемым»В концерте приняли участие Губернский театр хоровой музыки (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств России Людмила Лицова), хор (главный хормейстер – Анна Вильперт), солист Иван Подгороднев и симфонический оркестр Саратовского академического театра оперы и балета под управлением лауреата Государственной премии РФ, народного артиста России Юрия Кочнева.Зрители наградили участников концерта долгими аплодисментами.Фестиваль продолжится сегодня, 22 мая, премьерой - концертным исполнением оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста», а уже 23 мая зрителя будет ждать ритм-балет А. Рыбникова «Юнона» и «Авось».